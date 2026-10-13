Phường Giá Rai ra mắt mô hình 'Chợ số' và 'Tuyến đường công dân số'

Ông Phạm Văn Hết, Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai, phát động đưa mô hình “Tuyến đường công dân số” và “Chợ số” chính thức đi vào hoạt động.

Mô hình “Tuyến đường công dân số” được triển khai tại tuyến đường Trần Văn Quý và Đường 30/4, với tổng chiều dài khoảng 550 m, gồm 150 hộ dân sinh sống.

Mô hình hướng đến mục tiêu mỗi hộ gia đình có ít nhất một người thành thạo các tiện ích số thiết yếu. Với phương châm "người biết hướng dẫn người chưa biết", từng bước giúp người dân hình thành thói quen sử dụng công nghệ giải quyết các nhu cầu hằng ngày, thay vì chỉ dừng lại ở việc được giới thiệu hoặc cài đặt ứng dụng.

Đông đảo người dân tham dự lễ ra mắt mô hình “Tuyến đường công dân số” và “Chợ số” trên địa bàn khóm Hộ Phòng, phường Giá Rai.

Được triển khai tại khu vực chợ thuộc khóm Hộ Phòng, với hơn 200 tiểu thương đang kinh doanh, mô hình “Chợ số” tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ tiểu thương tạo lập tài khoản, quét mã QR và áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời trang bị kỹ năng kiểm tra giao dịch, nhận diện rủi ro lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân.

Mô hình “Tuyến đường công dân số” được triển khai tại tuyến đường Trần Văn Quý và Đường 30/4, khóm Hộ Phòng.

Phát biểu tại lễ ra mắt các mô hình, khẳng định đây là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương, ông Phạm Văn Hết, Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai, kỳ vọng: “Hai mô hình sẽ góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển công dân số, cộng đồng số và kinh tế số, làm tiền đề để phường tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong thời gian tới"./.