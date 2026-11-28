Ngày 28/11, UBND phường Gia Bình tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn các hộ dân thuộc khu dân cư Ngô Thôn, Đổng Lâm, tổ dân phố Xuân Lâm được bố trí tái định cư tại khu Đông Cứu 1 để kê khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phục vụ công tác tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 28 và 29/11, phường Gia Bình tổ chức tiếp nhận hồ sơ của 262 hộ dân với khoảng 600 lô đất tái định cư và đất giao có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư Đông Cứu 1. Để tạo thuận lợi cho người dân, trước đó, UBND phường đã thông báo rộng rãi, hướng dẫn các hộ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết; bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ kê khai, hoàn thiện hồ sơ.

Tham gia hỗ trợ người dân có cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Gia Bình, chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Gia Thuận, tổ dân phố Xuân Lâm và các đơn vị liên quan. Quá trình tiếp nhận hồ sơ của các hộ dân được triển khai nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, đối tượng được giao đất và tính pháp lý của từng trường hợp, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch. L

Trên cơ sở đó, thông tin được chuyển đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Sau khi người dân hoàn thành các khoản nghĩa vụ theo quy định, phường sẽ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người dân xác định lại vị trí lô đất của gia đình trên bản đồ quy hoạch khu tái dịnh cư Đông Cứu 1.

Dự kiến, ngày 9/12, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp cho người dân.

Việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền phường Gia Bình trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thu hồi đất. Qua đó, giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ở, yên tâm sinh sống tại khu tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.