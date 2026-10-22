Phường Gia Bình thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục

Chương trình khảo sát diễn ra vào sáng 22/10, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố dự, chỉ đạo.

Đồng chí Trần Thị Hằng và các thành viên trong Đoàn khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Gia Bình phân hiệu Quỳnh Phú.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, UBND phường Gia Bình đã triển khai tinh gọn đầu mối, cơ cấu lại tổ chức và đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đồng thời duy trì các phân hiệu, điểm trường bảo đảm quyền học tập và tạo thuận lợi cho học sinh.

Sau sắp xếp, trên địa bàn có 5 trường, gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở, giảm 50% đầu mối. Năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn có tổng số 264 lớp với 8.807 học sinh. Các trường duy trì hoạt động tại trường chính và những phân hiệu, cơ bản bảo đảm kế hoạch năm học, không để gián đoạn việc dạy và học.

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục được UBND phường quan tâm triển khai. Địa phương chỉ đạo các trường rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường học.

Đối với công tác quản lý các khoản thu, chi, UBND phường yêu cầu các trường thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, phân biệt rõ các khoản thu theo quy định với các khoản dịch vụ, thỏa thuận và tài trợ tự nguyện. 100% số trường công khai các khoản thu, chi theo quy định; các khoản thu từ phụ huynh được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, quản lý bằng sổ sách theo chế độ tài chính hiện hành. Địa phương cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các trường hợp thu sai quy định.

Lãnh đạo UBND phường Gia Bình làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các trường sau sáp nhập.

Công tác tổ chức ăn bán trú và bảo đảm an toàn thực phẩm được chú trọng. UBND phường chỉ đạo các trường rà soát điều kiện bếp ăn, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lựa chọn nhà cung cấp, thực hiện quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến, kiểm thực và lưu mẫu thức ăn. Các trường thực hiện công khai thực đơn, phối hợp với phụ huynh và chủ động xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm sức khỏe học sinh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình trường học sau sáp nhập còn một số khó khăn: Quy mô quản lý tăng, phạm vi hoạt động trải rộng tại nhiều điểm trường, làm tăng khối lượng công việc của ban giám hiệu và các bộ phận chuyên môn. Đội ngũ giáo viên ở một số cấp học chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Một số điểm trường còn hạn chế về phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; việc di dời, bố trí địa điểm học tạm do ảnh hưởng của Dự án sân bay Gia Bình đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp phù hợp với biến động dân cư, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho học sinh…

Lãnh đạo Trường Tiểu học Gia Bình số 1 nêu ý kiến.

UBND phường Gia Bình kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét cho phép duy trì 4 trường chính và 8 phân hiệu theo hiện trạng trước sáp nhập, đồng thời giữ nguyên 19 cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, vận hành trường học trong bối cảnh quy mô học sinh và dân cư có nhiều biến động do dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Quan tâm tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên trung học cơ sở theo cơ cấu môn học, vị trí việc làm; có phương án phân bổ biên chế linh hoạt giữa các phân hiệu; hỗ trợ chuyên môn, học liệu, thiết bị triển khai giáo dục STEM/STEAM và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn trả các công trình trường học tại Quỳnh Phú cũ trong khu tái định cư. Quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung phòng học, phòng bộ môn, thiết bị dạy học và phối hợp bảo đảm hạ tầng, giao thông, an ninh, an toàn tại khu vực chịu ảnh hưởng của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Thị Hằng chia sẻ, động viên và ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo phường Gia Bình cùng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường học và duy trì hoạt động dạy, học. Đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; rà soát quy mô trường, lớp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu chỉ đạo.

Về các công trình trường học được xây dựng hoàn trả do ảnh hưởng của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, phường và các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan, thường xuyên theo dõi quá trình thi công, kịp thời góp ý, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Đồng chí đề nghị phường Gia Bình cần quan tâm công tác tổ chức ăn bán trú, kiểm soát chặt chẽ nguồn cung thực phẩm, điều kiện bảo quản, lưu mẫu thức ăn, mức thu và chất lượng bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm, quyền lợi của học sinh. Đồng thời, tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của phụ huynh sau sắp xếp trường học.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí cho biết Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét; đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và điều kiện dạy và học.