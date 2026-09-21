Phường Ea Kao đưa dịch vụ công đến tận buôn M'Duk, phục vụ người dân nhanh, thuận tiện.

Cán bộ phường hướng dẫn người dân buôn M’Duk cài đặt “Đắk Lắk số”.

Tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn M’Duk, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ea Kao phối hợp với các đơn vị, đoàn thể tổ chức triển khai mô hình “Tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính”.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân trong buôn đã có mặt để được cán bộ, công chức các bộ phận chuyên môn và lực lượng Công an phường hướng dẫn thực hiện thủ tục. Các cán bộ trực tiếp kiểm tra, đối soát giấy tờ, tiếp nhận hồ sơ và giải đáp những vướng mắc của người dân ngay tại chỗ.

Hoạt động tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực thiết yếu gồm tư pháp - hộ tịch; cư trú - công an; đất đai - xây dựng và lao động - thương binh và xã hội.

Trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, người dân được hỗ trợ chứng thực giấy tờ, chứng thực chữ ký; đăng ký khai sinh, kết hôn; thực hiện thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi.

Đối với lĩnh vực cư trú, lực lượng Công an phường hướng dẫn làm căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, kích hoạt và tích hợp các loại giấy tờ lên ứng dụng VNeID. Trong khi đó, nhóm thủ tục đất đai - xây dựng tập trung vào tra cứu thông tin quy hoạch, hướng dẫn hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Người dân cũng được tư vấn, hướng dẫn các chính sách liên quan đến người có công, chế độ bảo trợ xã hội và cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, đối với những thủ tục đơn giản, cán bộ phường tiến hành thẩm định và trả kết quả ngay tại chỗ. Các hồ sơ cần thực hiện theo quy trình được cam kết giải quyết trong thời gian không quá 7 ngày làm việc.

Những trường hợp hồ sơ còn thiếu giấy tờ hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết được cán bộ hướng dẫn cụ thể, giải thích từng bước để người dân hoàn thiện đúng quy định, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính, chương trình còn hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Đoàn viên thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng cùng các đơn vị ngân hàng hướng dẫn bà con mở tài khoản, cài đặt và sử dụng các nền tảng như Đắk Lắk số, Sổ sức khỏe điện tử, eTax Mobile; đồng thời hỗ trợ thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt.

Để việc giải quyết thủ tục diễn ra thuận lợi, Buôn trưởng buôn M’Duk và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ea Kao đã phối hợp rà soát nhu cầu từ sớm, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến làm thủ tục.

Việc đưa dịch vụ công về tận buôn là cách làm thiết thực, góp phần đưa chính quyền đến gần người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, phường Ea Kao hướng tới nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ sở.