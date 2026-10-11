Phường Duy Tiên tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Việt

Các đoàn đại biểu và thân nhân gia đình thực hiện nghi thức tiễn đưa, an táng hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Việt tại Nghĩa trang liệt sĩ Trác văn, phường Duy Tiên

Liệt sĩ Trần Hữu Việt sinh ra và lớn lên tại tổ dân phố Tường Thụy, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình nông dân nghèo, có truyền thống cách mạng. Cha của đồng chí là cụ Trần Văn Sử, mẹ là cụ Nguyễn Thị Oanh. Hai cụ sinh được 6 người con, trong đó đồng chí là người con trai duy nhất, là niềm tự hào, niềm hy vọng lớn lao của gia đình. Được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, 18 tuổi, đồng chí theo học tại trường Trung cấp sửa chữa ô tô số 1, Ba Vì, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí làm công nhân tại Nhà máy Cơ khí đại tu ô tô số 1, Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, gác lại những hoài bão tuổi trẻ, rời xa gia đình và nhà máy đồng chí đã hăng hái lên đường cầm súng đánh giặc cứu nước. Đồng chí nhập ngũ ngày 01 tháng 3 năm 1983, được biên chế tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2. Giữa trận tuyến Vị Xuyên khốc liệt nơi được mệnh danh là “lò vôi thế kỷ” với những trận mưa pháo xé nát đất trời, đồng chí đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, chiến đấu với tinh thần “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Ngày 14 tháng 01 năm 1985, trong một trận chiến đấu vô cùng quả cảm để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên cũ, nay là xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, khi bao ước mơ, hoài bão của tuổi thanh xuân vẫn còn dang dở.

Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang dâng hương kính viếng liệt sĩ Trần Hữu Việt.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ Trần Hữu Việt tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Đây là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình sau hơn bốn thập kỷ mong ngóng, đồng thời, thể hiện nỗ lực của các lực lượng chức năng trong hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND phường Duy Tiên dâng hoa kính viếng liệt sĩ Trần Hữu Việt.

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của Lễ đón nhận, truy điệu hài cốt liệt sỹ, các đại biểu và thân nhân gia đình liệt sỹ đã kính cẩn nghiêng mình đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới liệt sỹ Trần Hữu Việt - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trác Văn, phường Duy Tiên.

Thân nhân liệt sĩ Trần Hữu Việt xúc động đón hài cốt liệt sĩ trở về an nghỉ tại quê hương.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trác Văn trên địa bàn phường. Sự hy sinh của Liệt sỹ Trần Hữu Việt đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm vẻ vang truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân phường Duy Tiên nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc thân yêu.