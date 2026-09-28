Phường Duy Tân: khai thác hiệu quả vùng đất bãi ven sông Hồng

Đàn bò sữa của anh Tống Xuân Văn, Khu chăn nuôi bò sữa tập trung Mộc Bắc (phường Duy Tân) luôn được chăm sóc tốt. cho hiệu quả kinh tế cao.

Đến vùng đất bãi ven sông Hồng của phường Duy Tân hiện nay, điều dễ nhận thấy nhất là sản xuất truyền thống trước đây (trồng ngô tẻ lấy hạt) đã được loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là các loại cây trồng hàng hóa, tạo ra sản phẩm tập trung như cây chuối tiêu hồng được người dân lựa chọn đưa vào trồng cách đây hơn 15 năm. Tại đây có trên 30 ha đất trồng chuối tiêu hồng của hơn 10 hộ sản xuất (bình quân mỗi hộ gần 3 ha). Cây chuối tiêu hồng có sức sống khỏe, thân cây to có khả năng chống chịu khá tốt với gió mạnh phù hợp với vùng bãi ven sông, khi thu hoạch cho nhiều nải, quả to có khả năng xuất khẩu.

Cây dược liệu húng quế được trồng trên vùng bãi sông Hồng phường Duy Tân phát huy hiệu quả.

Cùng với chuối tiêu hồng, một trong những loại cây chủ lực khác được phát triển trên vùng đất bãi ven sông Hồng của Duy Tân là cây dược liệu húng quế, phục vụ chiết xuất tinh dầu. Cây húng quế đưa vào địa bàn được trên 10 năm, phát triển khá mạnh về cả diện tích chung và quy mô sản xuất của mỗi hộ. Hiện nay, cây húng quế được mở rộng lên hơn 50 ha, chiếm trên 30% diện tích. Có khoảng 30 hộ sản xuất cây dược liệu húng quế, bình quân mỗi hộ trồng từ 1 ha đến hơn 3 ha. Anh Hoàng Văn Vỹ, cùng Tổ dân phố Mộc Bắc, tham gia trồng húng quế từ năm 2014 đến nay, với diện tích 3,6 ha chia sẻ: Húng quế là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, gần như không có sâu, bệnh. Việc thu hoạch, chiết xuất tinh dầu húng quế không quá phức tạp, các hộ đều tự làm. Sản phẩm tinh dầu húng quế làm ra được thương lái đến tận nhà thu mua. Một ưu điểm nổi bật khác, tinh dầu húng quế có thể bảo quản được cả chục năm giúp người trồng lựa chọn thời điểm giá cao để bán.

Anh Hoàng Văn Vỹ, cùng Tổ dân phố Mộc Bắc, phường Duy Tân đang chiết xuất tinh dầu húng quế.

Vùng đất bãi ven sông Hồng tại phường Duy Tân còn được biết đến với Khu chăn nuôi bò sữa tập trung, có quy mô diện tích rộng hơn 20 ha. Trong đó, gồm cả diện tích xây dựng chuồng trại và trồng cỏ voi, cỏ cao sản làm thức ăn cho bò sữa. Qua quá trình phát triển, đàn bò sữa của địa phương đang duy trì gần 1.600 con, của hơn 30 hộ chăn nuôi, có số lượng nhiều nhất toàn tỉnh. Bò sữa được xác định là đối tượng con nuôi kỹ thuật cao (đòi hỏi kỹ thuật trong quy trình chăm sóc, phòng bệnh, khai thác sữa…) đã tạo bước đột phá trong sản xuất trên vùng đất bãi nơi đây. Theo ông Tống Văn Bính, Giám đốc HTXDVNN Mộc Bắc (phường Duy Tân): Thời gian qua, vùng đất bãi của địa phương được chuyển đổi đa dạng, với nhiều mô hình sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi mới. Hướng đi này giúp nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất bãi. Đặc biệt, loại bỏ được tình trạng sản xuất manh mún hay bỏ đất không sản xuất…

Cỏ voi trồng trên vùng đất bãi được ủ chua phục vụ chăn nuôi bò sữa tại phường Duy Tân.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả trên vùng đất bãi ven sông Hồng của phường Duy Tân. Những diện tích chuyển đổi sang trồng các cây hàng hóa đạt giá trị bình quân từ 10 - 15 triệu đồng/sào/năm, cao gấp hơn 5 lần so với trồng ngô tẻ lấy hạt trước đây. Nhất là chăn nuôi bò sữa, tạo sinh kế ổn định, giúp cho nông dân địa phương vươn lên làm giàu. Các trang trại chăn nuôi bò sữa trên địa bàn đều có số lượng từ 15-20 con trở lên, một số hộ đạt quy mô gần 100 con, với lãi ròng bình quân mỗi con từ 2-3 triệu đồng/con/tháng đem lại nguồn thu nhập cao.

Tại địa bàn đã hình thành một số cơ sở chế biến các sản phẩn từ sữa bò tươi, nâng cao hiệu quả gấp 2- 3 lần so với bán nguyên liệu thô cho các nhà máy chế biến. Hiện có hơn 10 sản phẩm chế biến từ sữa bò tươi tại địa phương đạt OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), xếp hạng từ 3 - 4 sao. Việc chuyển đổi trên vùng bãi của địa phương đang phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn. Như cây dược liệu húng quế, phần bã sau khi chưng cất tinh dầu được đưa trở lại làm phân bón cho ruộng trồng húng quế vụ sau tạo độ tơi, xốp, tăng dinh dưỡng cho đất. Với bò sữa, toàn bộ nguồn chất thải trở thành phân bón hữu cơ cho diện tích trồng cỏ, ngô trong vùng, các loại cây trồng này trở thành nguồn thức ăn xanh quan trọng cho chăn nuôi. Theo tính toán, việc sử dụng phế, phụ phẩm, chất thải chăn nuôi giúp giảm đáng kể chi phí phân bón. Riêng trong chăn nuôi bò sữa, khi sử dụng chất thải giảm 100% chi phí phân bón, không phải dùng phân hóa học.

Sản xuất vùng đất bãi ven sông Hồng của phường Duy Tân vẫn đang được người dân phát triển, tìm thêm những loại cây trồng mới. Một số hộ tiếp tục chuyển đổi một phần đất sang trồng quất, hoa đào bán phục vụ nhu cầu chơi tết… Qua đó, góp phần khai thác và phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh đất bãi, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.