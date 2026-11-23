Nông dân trồng bưởi ở tổ dân phố Du Long, phường Duy Tân kiểm tra chất lượng quả trước khi thu hoạch.

Đánh thức tiềm năng vùng đất bãi ven sông

Tiếp giáp với thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, lại có tuyến Quốc lộ 38 đi qua cùng dòng sông Hồng bồi đắp phù sa, Duy Tân sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương và kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Tận dụng lợi thế quỹ đất bãi màu mỡ, cấp ủy và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn gắn với nâng tầm sản phẩm OCOP.

Về vùng đất bưởi Du Long những ngày này, không khí thu hoạch rộn ràng khắp các nhà vườn. Từ chỗ canh tác tự phát, người dân nơi đây đã chuyển sang sản xuất tập trung, bài bản với tổng diện tích chuyên canh bưởi là 70 ha, trong đó nhiều diện tích đã đạt chứng nhận VietGAP. Việc ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật hóa học không chỉ giúp cây bền, đất khỏe mà còn nâng tầm giá trị nông sản.

Trên mảnh vườn rộng gần 4 sào với 120 gốc bưởi Diễn và bưởi thồ, bà Chu Thị Đua (tổ dân phố Du Long) phấn khởi chia sẻ, bưởi thồ thu hoạch từ tháng 8 đã mang lại nguồn thu 30 triệu đồng, còn lại bưởi Diễn thì thương lái cũng đã đặt mua gần hết với giá ổn định từ 10.000-15.000 đồng/quả. Gia đình chỉ giữ lại một ít quả đẹp nhất để bán lẻ dịp Tết.

Mô hình trồng bưởi tập trung theo hướng hữu cơ, an toàn tại gia đình bà Chu Thị Đua (tổ dân phố Du Long).

Để làm nên thương hiệu bưởi "hảo hạng", người trồng bưởi Du Long nắm giữ những bí quyết canh tác đúc kết qua nhiều thập kỷ. Theo bà Đua, ngay sau khi thu hoạch vào khoảng tháng 12, nhà vườn phải cuốc xới xung quanh tán để cắt rễ cũ, kích thích ra rễ mới kết hợp bón lân và phân hữu cơ giúp cây phục hồi. Quan trọng nhất là kỹ thuật "tính quả", cây già, tán rộng chỉ giữ khoảng 150-200 quả; cây non dưới 10 năm giữ tối đa 80 quả để tép bưởi mọng nước và ngọt đậm. Nhờ canh tác khoa học, mỗi ha bưởi tại đây cho lãi ròng khoảng 300 triệu đồng/năm, cao gấp 7-8 lần so với trồng lúa truyền thống.

Bên cạnh cây ăn quả, Duy Tân còn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô lớn. Bắt đầu từ năm 2013, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi đất bãi sang trồng cỏ voi, cỏ cao sản làm nguồn thức ăn tại chỗ. Đến nay, toàn phường hình thành vùng chăn nuôi rộng khoảng 100 ha với quy mô gần 1.600 con bò sữa, cho sản lượng khoảng 5.500 tấn sữa/năm (tương đương 15 tấn sữa/ngày).

Phường Duy Tân là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô lớn với tổng đàn gần 1.600 con, cung ứng khoảng 15 tấn sữa tươi mỗi ngày.

Ông Tống Văn Bính, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Mộc Bắc cho biết, trong tổng số 1.700 thành viên của HTX có gần 50 hộ trực tiếp nuôi bò sữa, cung ứng ổn định cho các doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Cô gái Hà Lan cùng các cơ sở chế biến tại địa phương. Riêng trang trại 14 mẫu của gia đình ông nuôi 100 con bò, mỗi ngày xuất bán từ 1,1-1,2 tấn sữa tươi. Nhờ duy trì ổn định sản lượng sữa thương phẩm, bình quân mỗi hộ chăn nuôi đạt thu nhập từ 20-70 triệu đồng/tháng tùy quy mô đàn. Không dừng lại ở bán nguyên liệu thô, địa phương còn phát triển mạnh khâu chế biến sâu với hơn 10 sản phẩm từ sữa đạt chứng nhận OCOP từ 3-4 sao.

Giữ lửa và nâng tầm di sản lụa Nha Xá

Song hành với nông nghiệp hàng hóa, Duy Tân còn tự hào là cái nôi của nghề dệt lụa với làng nghề Nha Xá có lịch sử hơn 700 năm. Nổi tiếng với chất lụa tơ tằm mềm mại, bền đẹp, lụa Nha Xá từ lâu đã được giới thời trang ví là làng "á hậu" trong ngành dệt lụa Việt Nam.

Duy Tân tự hào là cái nôi của nghề dệt lụa với làng nghề Nha Xá có lịch sử hơn 700 năm.

Dạo bước tại làng nghề hôm nay, nhịp thoi đưa của 150 cơ sở sản xuất với khoảng 300 lao động vẫn rộn rã ngày đêm. Ông Lê Ngọc Đại, một người thợ có thâm niên trong nghề chia sẻ, để đáp ứng nhu cầu thị trường, các hộ dân đã chủ động nhập nguồn sợi tơ tằm chất lượng cao và mạnh dạn đầu tư hệ thống máy dệt công nghệ hiện đại. Sự đổi mới này giúp năng suất lao động tăng gấp đôi so với trước đây; riêng cơ sở của gia đình ông mỗi ngày xuất xưởng khoảng 200 tấm lụa các loại. Đặc biệt, người dân Nha Xá còn nhanh nhạy đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ ra khắp cả nước.

Các cơ sở sản xuất tại làng nghề dệt lụa Nha Xá mạnh dạn đầu tư hệ thống máy dệt hiện đại, giúp tăng gấp đôi năng suất lao động và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Những bước đi đúng hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã mang lại diện mạo khởi sắc rõ nét cho phường Duy Tân. Toàn địa bàn hiện có 170 ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả (chuối và bưởi,...) mang lại giá trị thu nhập đạt từ 300-400 triệu đồng/ha/năm; toàn phường có gần 30 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3-4 sao. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển sôi động với hơn 100 doanh nghiệp, HTX cùng hàng nghìn hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 3.700 lao động. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của phường đã đạt 83,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

Vùng chuyên canh chuối rộng 20 ha trên đất bãi ven sông Hồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân phường Duy Tân.

Trao đổi về định hướng trong thời gian tới, ông Vũ Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Duy Tân cho biết, địa phương sẽ tiếp tục ổn định và tối ưu hóa quy hoạch các vùng chuyên canh bưởi, chuối, vùng chăn nuôi bò sữa tập trung gắn với quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá. Đồng thời, phường đẩy mạnh mở rộng diện tích sản xuất đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP; tập trung chuẩn hóa sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản đặc trưng và khuyến khích chế biến sâu để gia tăng giá trị. Bên cạnh việc tăng cường xúc tiến thương mại qua kênh thương mại điện tử, Duy Tân cũng chú trọng phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái trải nghiệm kết hợp tham quan làng nghề dệt lụa truyền thống.

Từ những vườn bưởi trĩu quả, những trang trại bò sữa hiện đại bên bãi bồi sông Hồng đến tiếng máy dệt rộn ràng ở Nha Xá, tất cả đang hòa nhịp tạo nên sức bật mới cho Duy Tân. Với sự đồng hành sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự năng động của người dân, phường Duy Tân đang vững vàng trên hành trình xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.