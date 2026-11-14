Phường Dương Nội: Xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gắn với phòng ngừa cháy nổ

Nhận diện vi phạm, siết chặt quản lý nhà xưởng, kho bãi

Theo UBND phường Dương Nội, hiện trên địa bàn phường có khoảng 2.453 cơ sở đang hoạt động thuộc diện quản lý về PCCC; trong đó có 417 công trình, cơ sở vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập kết và lưu giữ hàng hóa tại các nhà xưởng, kho bãi trên địa bàn ngày càng đa dạng. Bên cạnh những cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vẫn còn tiềm ẩn tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Một bãi trông giữ xe được người dân phản ánh hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp trên đường Quyết Thắng, phường Dương Nội. Ảnh: HL

Đáng chú ý, một số công trình, nhà xưởng, kho bãi được xây dựng trên đất sử dụng không đúng mục đích, xây dựng không phép, sai phép, tự ý chuyển đổi công năng sử dụng hoặc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC. Tình trạng bố trí hàng hóa, vật tư dễ cháy với khối lượng lớn; hệ thống điện không bảo đảm an toàn; thiếu lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có thể làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ và gây hậu quả nghiêm trọng khi sự cố xảy ra.

Thực tế cho thấy, các vụ cháy tại nhà xưởng, kho bãi thường diễn biến phức tạp do đặc điểm công trình có diện tích lớn, chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy, nguy cơ cháy lan nhanh, khó tiếp cận và tổ chức chữa cháy. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ các điều kiện pháp lý về đất đai, xây dựng gắn với bảo đảm an toàn PCCC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Cụ thể hóa chỉ đạo của thành phố, ngày 30-9-2026, UBND phường Dương Nội ban hành Kế hoạch số 387/KH-UBND, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Để tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, công tác tuyên truyền được phường Dương Nội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngày 4-11 vừa qua, UBND phường Dương Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến kiểm tra, xử lý nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bãi vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn PCCC.

Phường Dương Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến kiểm tra, xử lý nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bãi vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn PCCC. Ảnh: HL

Theo Đại úy Nguyễn Công Anh, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4, bên cạnh công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và UBND phường Dương Nội xác định việc kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng quy định pháp luật. Trọng tâm là rà soát các công trình, nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho bãi và địa điểm tập kết, lưu giữ hàng hóa; làm rõ tình trạng pháp lý về đất đai, trật tự xây dựng, công năng sử dụng công trình và việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Thông qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng tiến hành phân loại từng trường hợp theo tính chất, mức độ vi phạm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Đặc biệt là tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; cơ sở sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không phép, sai phép; các nhà xưởng, kho bãi không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC; các cơ sở đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn cố tình hoạt động trái quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định, yêu cầu khắc phục hậu quả, chấm dứt hành vi vi phạm; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các cơ sở có nguy cơ mất an toàn PCCC nghiêm trọng, phải áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, không để tiếp tục hoạt động khi chưa đáp ứng điều kiện an toàn.

Quá trình triển khai phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục; gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách địa bàn với kết quả kiểm tra, rà soát và xử lý, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Việc chấp hành các quy định không chỉ nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý mà quan trọng hơn là phải bảo đảm an toàn thực chất trong quá trình sản xuất, kinh doanh và lưu giữ hàng hóa.

Các chủ cơ sở cần chủ động kiểm tra toàn diện hệ thống điện, thiết bị sản xuất, khu vực lưu giữ hàng hóa; không câu mắc điện tùy tiện, không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt thiếu kiểm soát; không bố trí hàng hóa che chắn lối thoát nạn, cản trở đường tiếp cận chữa cháy. Đồng thời, phải bảo đảm các phương tiện chữa cháy ban đầu luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, người lao động được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Đặc biệt, các cơ sở đã bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động phải nghiêm túc chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không tự ý đưa công trình, hạng mục hoặc dây chuyền sản xuất vào hoạt động khi chưa đủ điều kiện và chưa được phép hoạt động trở lại theo quy định.

Để công tác kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đạt hiệu quả, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và UBND phường Dương Nội đã đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ đầu tư, chủ nhà xưởng, kho bãi và người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC.