Phường Dương Nội triển khai 15 tổ công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết an toàn PCCC

Hội nghị triển khai nhiệm vụ cho 15 tổ công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Ảnh: Thùy Dương

Theo thống kê, phường Dương Nội có 1.088 cơ sở thuộc danh sách rà soát. Đây là địa bàn cần tăng cường quản lý an toàn PCCC tại các nhà xưởng, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, vật liệu dễ cháy và những ngôi nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Thị Ngọc Hiền nhấn mạnh, việc thành lập 15 tổ công tác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của các tổ chức, cá nhân; đồng thời nắm chắc hiện trạng hoạt động của từng cơ sở, bảo đảm công tác quản lý nhà nước được thực hiện sát thực tế, hiệu quả.

Theo kế hoạch, các tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra, phân loại, bổ sung những cơ sở mới phát sinh; cập nhật, loại khỏi danh sách các cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không còn thuộc diện quản lý. Mục tiêu là xây dựng dữ liệu đầy đủ, chính xác, không bỏ sót đối tượng, tạo cơ sở cho việc theo dõi, kiểm tra và xử lý các nguy cơ mất an toàn PCCC.

Công an phường Dương Nội kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở. Ảnh: Đỗ Duẩn

Trong đợt đầu, các tổ tập trung tuyên truyền, vận động ký cam kết tại những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và hoàn thiện hồ sơ quản lý PCCC theo quy định. Qua đó, giúp các cơ sở nhận diện nguy cơ, nâng cao trách nhiệm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Việc triển khai đồng bộ 15 tổ công tác không chỉ nhằm hoàn thiện dữ liệu quản lý, mà còn hướng tới chuyển biến thực chất trong ý thức chấp hành quy định PCCC của từng cơ sở, chủ động phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ từ sớm, từ xa, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.