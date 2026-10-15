Phường Dương Nội: Tri ân các thế hệ quân nhân, tiếp nối truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lãnh đạo phường Dương Nội tặng hoa chúc mừng chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Đỗ Duẩn

Trải qua các thời kỳ cách mạng, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Với những cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, dù trở về đời thường, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng vẫn tiếp tục được phát huy trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương và giáo dục thế hệ trẻ.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá Mai Văn Chung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Dương Nội nhấn mạnh, những chiến công và sự cống hiến thầm lặng của các thế hệ đi trước là niềm tự hào, nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục rèn luyện, trưởng thành.

Ban Chỉ huy quân sự phường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội trường Ban Chỉ huy quân sự phường Dương Nội được gắn biển chào mừng 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Đỗ Duẩn

Cũng trong khuôn khổ chương trình, phường Dương Nội tổ chức gắn biển công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường cũ để bố trí làm trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường được đầu tư nguồn từ ngân sách địa phương. Trong đó, hạng mục hội trường quy mô 210 m² đã hoàn thành ngày 10-10-2026, góp phần cải thiện điều kiện phục vụ công tác, sinh hoạt và học tập của cán bộ, chiến sĩ. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 22-12-2026.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình và công trình chào mừng, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm khẳng định, việc gặp mặt các thế hệ cán bộ quân đội không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Phường Dương Nội sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công và tạo điều kiện để các cán bộ quân đội qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, uy tín vào sự phát triển của địa phương.