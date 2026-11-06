Phường Dương Nội thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.809 tỷ đồng

Tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 11-2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức sáng 6-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm cho biết, đến ngày 26-10-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.809,692 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch; ước thực hiện cả năm đạt 4.055,153 tỷ đồng, bằng 161% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách phường đạt 529,964 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Quang Thái

Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 9 tháng năm 2026 ước đạt 10,9%

Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm cho biết, thu nhập bình quân đầu người 9 tháng năm 2026 ước đạt 9,87 triệu đồng/người/tháng, bằng 104% kế hoạch năm; ước thực hiện cả năm đạt 9,65 triệu đồng/người/tháng, bằng 102% kế hoạch năm. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 9 tháng năm 2026 ước đạt 10,9%; dự kiến cả năm đạt 12,4%, hoàn thành mục tiêu được giao.

UBND phường tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV-2026; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và huy động các nguồn lực hợp pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Đến ngày 26-10-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.809,692 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch; ước thực hiện cả năm đạt 4.055,153 tỷ đồng, bằng 161% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách phường đạt 529,964 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm.

Trong khi đó, đến hết tháng 10-2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 93,187 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch vốn được giao. Ước đến hết tháng 11-2026, giải ngân đạt 118 tỷ đồng, bằng khoảng 90% kế hoạch; phấn đấu đến hết ngày 31-12-2026 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Việc bố trí vốn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm trao đổi thông tin tại hội nghị. Ảnh Quang Thái

Trong công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường tập trung phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai), diện tích 2.895,8 m2; Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, diện tích 118.724,3 m2; Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất 6.2, diện tích 11.346 m2. Đồng thời, phường rà soát, quản lý đất công, đất nông nghiệp xen kẹt, đất công ích; chuẩn bị điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án hạ tầng kỹ thuật tại ô quy hoạch 2-1 thuộc quy hoạch phân khu S4 và dự án xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất đấu giá tại khu Bãi Dọ, tổ dân phố Thắng Lợi, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu phục vụ đầu tư phát triển theo quy định.

Tập trung điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Từ nay đến cuối năm, UBND phường Dương Nội rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp tình hình thực tế và chỉ tiêu được giao; cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, đơn vị, gắn với kết quả sản xuất, doanh thu và tiến độ thực hiện dự án. Tăng cường kiểm đếm tiến độ hằng tuần, đánh giá kết quả hằng tháng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch.

Phường tiếp tục phối hợp với Thuế cơ sở 15 rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh; triển khai các giải pháp chống thất thu, quản lý các nguồn thu phát sinh và khai thác hiệu quả nguồn thu hợp pháp từ đất đai theo quy định. Hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Chủ động rà soát tiến độ thu, chi ngân sách, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp thiết và các dự án có khả năng triển khai, giải ngân trong năm 2026, đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Quang Thái

Phường tập trung rà soát tiến độ từng dự án, xác định khối lượng còn lại, nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan; tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch, thiết kế, thẩm định, giải phóng mặt bằng và thi công. Đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng. Kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc vượt thẩm quyền, phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao theo thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, phường thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, sản lượng, doanh thu và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tăng cường đối thoại, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Phường phối hợp hỗ trợ về thủ tục hành chính, mặt bằng, lao động, tiếp cận chính sách và chuyển đổi số; triển khai chuyển đổi phương pháp kê khai thuế đối với hộ kinh doanh, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kinh doanh.

Phường khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực có lợi thế; tạo điều kiện tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu phù hợp tình hình thực tế...