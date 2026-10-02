Phường Dương Nội thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND

Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ Ba HĐND phường Dương Nội khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đỗ Duẩn

Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027. Theo báo cáo thẩm tra, tổng vốn đầu tư công trung hạn của phường sau điều chỉnh dự kiến đạt 1.880 tỷ đồng, tăng hơn 733 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó, chủ yếu do cập nhật nguồn thu tiền sử dụng đất.

Một nội dung được quan tâm tại kỳ họp là bố trí vốn ngân sách phường thực hiện dự án xây dựng mới trường THPT tại ô đất ký hiệu 5-1, thuộc quy hoạch phân khu đô thị S4. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 300,759 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường đánh giá, việc bố trí vốn phù hợp khả năng cân đối nguồn lực và đề nghị đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các đại biểu HĐND phường Dương Nội biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Duẩn

Kỳ họp cũng quyết nghị thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường từ 3 phòng thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tính chuyên môn hóa và không làm tăng tổng số biên chế công chức được giao.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Nội Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh, các nội dung được xem xét lần này đều là những vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và kiện toàn tổ chức bộ máy.

Kết thúc kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND phường thống nhất cao thông qua các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; bố trí vốn thực hiện dự án xây dựng mới trường THPT tại ô đất 5-1, phân khu S4; và thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.