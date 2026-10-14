Phường Dương Nội ra mắt mô hình dân vận khéo 'Điểm chạm số vì dân'

Người dân trải nghiệm ứng dụng “Mặt trận số Dương Nội – Điểm chạm số vì dân” thông qua mã QR. Ảnh: Thùy Dương

Ứng dụng “Mặt trận số Dương Nội - Điểm chạm số vì dân” với thông điệp “Lắng nghe tâm tư - Phản hồi kịp thời - Đồng hành cùng cộng đồng”. Đây là kênh kết nối trực tuyến giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, phản ánh những vấn đề dân sinh và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội Lại Hà Phương chia sẻ, trong công cuộc chuyển đổi số, điều quan trọng không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là làm thế nào để công nghệ thực sự phục vụ nhân dân, giúp tiếng nói của người dân được lắng nghe, các vấn đề phát sinh được tiếp nhận kịp thời và sự đồng thuận trong cộng đồng ngày càng được củng cố.

Các đại biểu tham dự chương trình ra mắt mô hình dân vận khéo “Điểm chạm số vì dân” của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội. Ảnh: Thùy Dương

Ứng dụng được thiết kế với 5 nhóm tiện ích trọng tâm, gồm: “Tôi cần biết”, “Tôi muốn phản ánh”, “Tôi muốn tham gia”, “Tôi cần hỗ trợ và ủng hộ” và “Tôi muốn giám sát”. Thông qua các tiện ích này, người dân có thể tra cứu thông tin, văn bản, chương trình hoạt động của Mặt trận; gửi phản ánh kèm hình ảnh về các vấn đề môi trường, hạ tầng, trật tự đô thị, an ninh và đời sống dân sinh; đăng ký tham gia phong trào cộng đồng, hoạt động thiện nguyện; đề nghị hỗ trợ khi gặp khó khăn, đồng thời đóng góp ý kiến, tham gia khảo sát và giám sát các vấn đề tại địa phương.

Việc tích hợp các tiện ích trên cùng một nền tảng hướng tới hình thành quy trình kết nối xuyên suốt, để người dân không chỉ được tiếp cận thông tin mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia, đóng góp sáng kiến và phát huy quyền làm chủ. Những phản ánh, kiến nghị sẽ là nguồn thông tin quan trọng để MTTQ nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp dư luận xã hội và phối hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Một điểm đáng chú ý là ứng dụng được thiết kế thuận tiện trên điện thoại di động. Người dân có thể truy cập thông qua đường dẫn hoặc quét mã QR mà không cần cài đặt ứng dụng, góp phần giảm bớt thao tác và mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số.