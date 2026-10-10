Phường Dương Nội quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027

Các đại biểu tập trung rà soát, xét duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Ảnh: Đỗ Duẩn

Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường cùng đại diện các tổ dân phố tiến hành xem xét, đánh giá từng trường hợp công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Việc xét duyệt tập trung vào các tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ văn hóa, sức khỏe, chính trị, đạo đức, làm cơ sở lập danh sách sơ tuyển, khám sức khỏe và xác định các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

Theo kế hoạch, công tác sơ tuyển sức khỏe phải hoàn thành trước ngày 10-11-2026; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân diễn ra từ ngày 20-11 đến ngày 10-12-2026.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ huy Quân sự phường được giao phối hợp chặt chẽ với Công an, Trạm Y tế, các ban, ngành và tổ dân phố rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ. Danh sách công dân đủ điều kiện sơ tuyển, khám sức khỏe và các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được niêm yết công khai, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

Một trong những yêu cầu được phường đặc biệt chú trọng là nắm chắc nguồn công dân, nhất là những trường hợp thay đổi nơi cư trú, vắng mặt dài ngày hoặc đang học tập, lao động ở địa phương khác. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, giúp thanh niên hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu hội nghị, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, địa phương sẽ thực hiện tốt các bước tiếp theo, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, bảo đảm an toàn, đúng luật và chất lượng cao.

Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân dự kiến tổ chức vào 8h ngày 21-2-2027. Từ nay đến thời điểm giao quân, phường Dương Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát huy trách nhiệm của từng đơn vị, từng tổ dân phố, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.