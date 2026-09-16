Phường Dương Nội nâng cao năng lực quản lý, chủ động phòng ngừa cháy nổ từ cơ sở

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội Vũ Thị Ngọc Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội Vũ Thị Ngọc Hiền nhấn mạnh, PCCC và CNCH là nhiệm vụ gắn trực tiếp với an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, các loại hình nhà ở, cơ sở kinh doanh, nhà cho thuê ngày càng đa dạng, công tác phòng ngừa càng cần được thực hiện chủ động, sâu sát ngay từ địa bàn dân cư.

Từ yêu cầu thực tiễn, nội dung trọng tâm của hội nghị là những vấn đề trực tiếp gắn với công tác quản lý tại cơ sở. Trung tá Nguyễn Danh Luân và Trung tá Đỗ Thanh Tùng (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an) đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH, tập trung vào công tác phòng ngừa, kiểm tra, hướng dẫn an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố; cùng các kỹ năng thoát nạn, cứu người và cứu hộ.

Các đại biểu thảo luận những tình huống thực tế tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời rủi ro ngay từ ban đầu. Ảnh: PV

Không khí trao đổi được mở rộng từ những quy định, yêu cầu nghiệp vụ sang các tình huống cụ thể trong thực tế. Các đại biểu chủ động nêu những khó khăn, vướng mắc và tình huống phát sinh tại cơ sở để cùng trao đổi, giải đáp. Qua đó, các lực lượng, bộ phận chuyên môn và đại diện tổ dân phố có thêm kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng phù hợp, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và xử lý kịp thời ngay từ ban đầu.

Trung tá Nguyễn Danh Luân (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an) giải đáp các thắc mắc tại hội nghị. Ảnh: PV

Thực tế, Dương Nội hiện có 1.956 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó 1.058 cơ sở thuộc trách nhiệm của UBND phường. Phường đã thành lập 21 đội dân phòng với 242 thành viên; duy trì 76 điểm chữa cháy công cộng; bố trí gần 12 tỷ đồng đầu tư đường ống, trụ, họng chữa cháy tại 8 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông. Năm 2026, phường đã kiểm tra 142 cơ sở, lũy kế 423 cơ sở thuộc thẩm quyền và phối hợp kiểm tra 10 cơ sở thuộc thẩm quyền Công an thành phố.

Nhân dịp này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao tặng phường Dương Nội 40 bình chữa cháy, tài liệu về PCCC cùng một số thiết bị báo cháy, góp phần bổ sung phương tiện phục vụ công tác phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố tại cơ sở.