Phường Dương Nội: Một buổi học, thêm kỹ năng an toàn cho học sinh

Cán bộ Công an phường Dương Nội tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Đỗ Duẩn

Em Hoàng Phương, học sinh lớp 10A1, điều đáng nhớ nhất trong buổi học không phải là những điều luật được đọc hay ghi chép, mà là lúc em trực tiếp bước vào sa hình và thực hiện từng thao tác điều khiển xe.

Đội mũ bảo hiểm, cài quai, chỉnh gương, quan sát phía trước và phía sau, bật xi-nhan, giảm tốc độ, dừng đúng vị trí… Những thao tác tưởng như đơn giản nhưng khi đặt vào một tình huống giao thông cụ thể mới thấy, chỉ cần thiếu một bước, người điều khiển có thể tự đẩy mình vào nguy hiểm.

“Với em và các bạn trong trường, chuyên đề này thực sự có lợi ích rất lớn, bởi được học về luật giao thông đường bộ và biết cách phòng tránh những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra khi đi trên đường”, Hoàng Phương chia sẻ.

Tại chương trình, học sinh được học kiến thức cơ bản về pháp luật trật tự, an toàn giao thông và những kỹ năng cần thiết khi điều khiển xe gắn máy. Nhưng thay vì dừng lại ở lý thuyết, các học sinh được trực tiếp thực hành trên sa hình dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công an.

Học sinh thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công an. Ảnh: Đỗ Duẩn

Từ đường nhánh ra đường chính, chuyển hướng rẽ phải, rẽ trái, quay đầu, gặp đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ… mỗi tình huống đều yêu cầu học sinh quan sát, làm chủ tốc độ và đưa ra thao tác phù hợp.

Đây cũng là lúc những quy định tưởng như khô khan trở thành những hành động cụ thể. Học sinh không chỉ biết “phải nhường đường”, mà được thực hành nhường đường ở đâu; không chỉ biết “phải quan sát”, mà phải tự mình quan sát trước khi chuyển hướng; không chỉ biết “phải giảm tốc độ”, mà phải nhận diện thời điểm cần giảm tốc độ.

Với học sinh từ đủ 16 tuổi, những kỹ năng này càng có ý nghĩa khi việc tự điều khiển phương tiện đang trở thành một phần trong hành trình đến trường và sinh hoạt hằng ngày.

Anh Nguyễn Quang Thịnh, Bí thư Đoàn Trường THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội cho biết, nhà trường không chỉ chú trọng kiến thức trong sách vở mà còn tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm thực tế, tìm hiểu pháp luật và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trong cuộc sống.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Năng, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội, việc xây dựng sa hình và tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe an toàn giúp học sinh nhận diện rõ hơn các tình huống giao thông, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Học sinh thực hành xử lý các tình huống giao thông trên sa hình. Ảnh: Đỗ Duẩn

Không dừng ở một buổi tuyên truyền, Công an phường Dương Nội dự kiến triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Đến trường an toàn” xuyên suốt năm học 2026-2027 tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn. Hoạt động được tổ chức theo hướng tăng cường trải nghiệm, thực hành với lịch tuyên truyền tối thiểu 2–3 lần mỗi năm. Mục tiêu là để kiến thức giao thông không chỉ được nhớ trong một buổi học, mà dần trở thành thói quen khi học sinh bước ra đường.