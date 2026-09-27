Phường Dương Nội: Lan tỏa hàng Việt, kết nối cộng đồng

30 suất quà OCOP được trao tới phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Dương Nội. Ảnh: PV

Điểm nhấn của chương trình là trao 30 suất quà gồm các sản phẩm OCOP đặc trưng tới người cao tuổi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hoạt động hướng tới Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, qua đó gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia tới những hoàn cảnh còn khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội Lại Hà Phương cho biết, chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, đồng thời tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP và kết nối các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng.

Tiết mục giao lưu dân vũ với sắc màu rực rỡ, góp phần tạo không khí sôi nổi tại chương trình “Những bước chân kết nối” ở phường Dương Nội. Ảnh: PV

Cùng với hoạt động quảng bá sản phẩm, chương trình tổ chức giao lưu dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao với sự tham gia của các câu lạc bộ, chi hội và tổ dân phố trên địa bàn. Những hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí sôi nổi, đồng thời mở thêm không gian gặp gỡ, giao lưu giữa người dân.

“QR Lắng nghe - Chi hội đồng hành” thêm một kênh để phụ nữ lên tiếng. Mô hình giúp tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của hội viên và người dân. Ảnh: PV

Đáng chú ý, mô hình “QR Lắng nghe - Chi hội đồng hành” được ra mắt, tạo thêm kênh để phụ nữ gửi ý kiến, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng tới tổ chức Hội. Các ý kiến được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý, theo dõi và phản hồi, hướng tới tăng cường tương tác giữa hội viên với tổ chức Hội.

Ngoài ra, câu lạc bộ “Những bước chân kết nối” chính thức ra mắt, tạo không gian để phụ nữ và người dân cùng rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Câu lạc bộ “Những bước chân kết nối” ra mắt, tạo không gian rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gắn kết cộng đồng. Ảnh: PV

Chuỗi hoạt động diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và các ngày truyền thống, ngày kỷ niệm trong tháng 10, góp phần bồi đắp tinh thần gắn kết, lan tỏa những giá trị tích cực và xây dựng đời sống cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình trên địa bàn phường Dương Nội.