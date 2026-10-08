Phường Dương Nội gắn biển tên phố Vũ Nam Long

Biển tên phố Vũ Nam Long tại phường Dương Nội. Ảnh: Đỗ Duẩn

Trung tướng Vũ Nam Long, tên thật là Đoàn Văn Ưu, sinh năm 1921 tại Cao Bằng. Năm 1941, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn, cử sang Trung Quốc học tập quân sự. Tháng 12/1944, ông tham gia Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những ngày đầu của cách mạng, ông được giao nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng. Đặc biệt, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, ông tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho Bác Hồ và Trung ương Đảng trong thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại biểu tham dự Lễ gắn biển tên phố Vũ Nam Long. Ảnh: Đỗ Duẩn

Trải qua nhiều năm hoạt động cách mạng và công tác trong Quân đội, Trung tướng Vũ Nam Long từng đảm nhiệm các cương vị như Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh, Tư lệnh Quân khu 4, Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng. Năm 1981, ông được phong quân hàm Trung tướng. Với những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội, phố Vũ Nam Long được đặt tên cho đoạn từ ngã ba giao cắt phố Phạm Khắc Hòe, đối diện Công viên Thiên văn học, đến ngã ba giao cắt đường Dương Nội tại tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội. Tuyến phố có chiều dài 1.190m, rộng 32m.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Vũ Nam Long. Ảnh: Đỗ Duẩn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm khẳng định, việc đặt tên phố Vũ Nam Long là sự trân trọng, tri ân những đóng góp của Trung tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong thời gian tới, phường Dương Nội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường và tổ dân phố tiếp tục giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Trung tướng Vũ Nam Long; đồng thời tăng cường quản lý đô thị, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp, văn minh.