Phường Dương Nội đồng hành cùng học sinh trong kỷ nguyên mới
Giữa những đổi thay mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số giáo dục Thủ đô, Trường Tiểu học Dương Nội đang khẳng định bước đi tiên phong đầy sáng tạo. Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy không đơn thuần là cập nhật một môn học mới mà còn là chìa khóa mở ra tư duy tự học, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình học tập suốt đời của các em học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-duong-noi-dong-hanh-cung-hoc-sinh-trong-ky-nguyen-moi-420499.htm