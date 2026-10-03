Phường Dương Nội đồng hành cùng học sinh trong kỷ nguyên mới

Ở các xã miền núi Quảng Ngãi, khác biệt ngôn ngữ đôi khi khiến việc trao đổi giữa cán bộ và người dân chưa thật thuận lợi. Từ những lần xuống thôn, xóm, nhiều cán bộ Công an xã đã chủ động học tiếng địa phương. Một lời chào, một câu hỏi thăm bằng tiếng của đồng bào đã giúp khoảng cách được rút ngắn, việc tuyên truyền, hướng dẫn và giải quyết những công việc thiết thân với bà con cũng trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.