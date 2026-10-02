Phường Dương Nội diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Triển khai phun nước dập lửa, khống chế đám cháy tại khu vực giả định. Ảnh: Đỗ Duẩn

Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực thư viện tầng 3 của tòa nhà 3 tầng do sự cố thiết bị điện. Đám cháy phát triển nhanh, tạo nhiều khói, khí độc, ảnh hưởng đến việc thoát nạn. Thời điểm xảy ra sự cố, khoảng 300 người có mặt trong tòa nhà.

Đáng chú ý, tại tầng 3 có nhiều người bị ảnh hưởng bởi khói, khí độc, trong đó có người bất tỉnh, người bị thương không thể tự di chuyển và những trường hợp hoảng loạn cần lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đưa ra khu vực an toàn.

Khẩn trương cứu người bị nạn, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Đỗ Duẩn

Từ tình huống này, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng phát tín hiệu báo cháy, gọi lực lượng cứu hỏa, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, hướng dẫn học sinh, giáo viên và nhân viên thoát nạn; đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và tổ chức cứu người.

Công an phường Dương Nội triển khai lực lượng phối hợp chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường. Khi tình huống vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội được huy động chi viện.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm, nhấn mạnh, trường học là nơi tập trung đông người, vì vậy khi xảy ra cháy, việc báo động, thoát nạn, cứu người và chữa cháy ban đầu phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Qua diễn tập giúp nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; đồng thời kiểm tra khả năng xử lý tình huống tại chỗ, công tác chỉ huy, tổ chức thoát nạn, cứu người và chữa cháy ban đầu.

Học sinh, cán bộ, giáo viên nhanh chóng thoát nạn trong điều kiện nhiều khói. Ảnh: Đỗ Duẩn

Những hạn chế được phát hiện qua diễn tập sẽ là cơ sở để phường và nhà trường tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng ứng phó khi tình huống thực tế xảy ra. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Cuộc diễn tập huy động khoảng 300 người cùng 7 xe chuyên dụng, trong đó có 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe cứu thương. Các lực lượng được tổ chức theo 3 giai đoạn, từ xử lý tình huống tại chỗ, phối hợp của Công an phường đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp chi viện.