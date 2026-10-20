Phường Dương Nội: Chợ La Cả xuống cấp, người dân và tiểu thương mong sớm được cải tạo

Tiểu thương thấp thỏm, người dân gặp bất tiện

Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày của người dân mà còn là địa điểm mưu sinh của nhiều hộ kinh doanh. Bởi vậy, khi các hạng mục công trình xuống cấp, những bất tiện không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu thương mà còn tác động đến chất lượng phục vụ người dân.

Tại chợ La Cả, phường Dương Nội, những phản ánh của người dân và tiểu thương về tình trạng xuống cấp của các hạng mục công trình đang đặt ra yêu cầu cần sớm kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có giải pháp khắc phục phù hợp.

Khu vực chợ La Cả, phường Dương Nội. Ảnh: HL

Theo phản ánh, một số bất cập về cơ sở vật chất tại chợ đã ảnh hưởng nhất định đến quá trình kinh doanh, buôn bán cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân. Đối với các tiểu thương, điều kiện hạ tầng không bảo đảm không chỉ gây bất tiện trong quá trình bán hàng mà còn ảnh hưởng đến việc bảo quản hàng hóa, giữ gìn vệ sinh và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

"Người bán hàng mong muốn khu vực kinh doanh được bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường và an toàn. Những hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp cần được kiểm tra, sửa chữa kịp thời để tạo thuận lợi cho cả người bán lẫn người mua", chị N.T.H, một tiểu thương kinh doanh tại chợ La Cả chia sẻ.

Không chỉ các hộ kinh doanh, người dân thường xuyên đến chợ cũng mong muốn cơ sở vật chất được cải thiện. Chợ là địa điểm phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu hằng ngày, vì vậy, việc bảo đảm điều kiện đi lại, vệ sinh và an toàn có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên trong chợ La Cả quan sát có thể thấy sự lụp xụp, ẩm thấp, không đảm bảo an toàn. Ảnh: HL

“Chúng tôi mong muốn chợ được quan tâm sửa chữa, cải tạo để khang trang, sạch sẽ hơn. Đây là nơi người dân đi chợ hằng ngày nên điều kiện cơ sở vật chất cần được bảo đảm, vừa thuận tiện cho người mua, vừa giúp các tiểu thương yên tâm kinh doanh”, anh N.V.K, người dân địa phương chia sẻ.

Bên cạnh sửa chữa những vị trí xuống cấp, người dân cũng bày tỏ mong muốn đơn vị quản lý cần chú trọng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và duy trì trật tự trong khu vực kinh doanh. “Chúng tôi không mong muốn điều gì quá lớn, chỉ mong chợ được sửa sang, bảo đảm sạch sẽ, an toàn và thuận tiện. Nếu có kế hoạch cải tạo, sửa chữa cụ thể thì người dân và tiểu thương sẽ yên tâm hơn”, anh N.V.K kiến nghị.

Kiến nghị kiểm tra năng lực của nhà đầu tư

Được biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo, nâng cấp chợ La Cả, UBND phường Dương Nội đã nhiều lần làm việc, ban hành văn bản đôn đốc Công ty CP Taxi Tây Đô (chủ đầu tư), khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và triển khai dự án theo tiến độ được thành phố xác định.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện, dẫn đến cơ sở vật chất của chợ tiếp tục xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và văn minh thương mại.

Cảnh nhếch nhác bên ngoài chợ La Cả. Ảnh: HL

Trước tình trạng dự án chậm triển khai, UBND phường Dương Nội đã ban hành Văn bản số 2594/UBND-KTHTĐT kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, năng lực tài chính và khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư không bảo đảm năng lực triển khai dự án và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, UBND phường kiến nghị thành phố xem xét thu hồi đất, giao UBND phường quản lý, nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư, sử dụng đất để triển khai dự án theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

UBND phường Dương Nội sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo nhằm sớm giải quyết những tồn tại tại chợ La Cả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội Vũ Thị Ngọc Hiền ký, ngày 20-3-2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 117/KHUBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Qua rà soát biểu phụ lục kèm theo, trên địa bàn phường Dương Nội có 1 chợ - chợ La Cả được chấp thuận cải tạo, nâng cấp với tiện độ chuẩn bị đầu tư trong tháng 5-2026; khởi công trong năm 2027; hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2028.

Trước đó, ngày 5-5-2014, UBND quận Hà Đông (cũ) đã có Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ La Cả. Nội dung thể hiện Công ty CP Taxi Tây Đô là đơn vị trúng thầu gói thầu lựa chọn đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ La Cả; thời gian thực hiện 29 năm.

Sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, Công ty CP Taxi Tây Đô chưa triển khai tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp chợ La Cả theo hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đến năm 2024, Công ty CP Taxi Tây Đô tiếp tục đề nghị điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp chợ La Cả. UBND quận Hà Đông (cũ) đã có văn bản số 3261/UBND-QLĐT ngày 18-10-2024, trong đó đề nghị Công ty CP Taxi Tây Đô liên hệ phòng Quản lý đô thị quận để được hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, UBND phường Dương Nội đã tổ chức làm việc và ban hành các văn bản yêu cầu Công ty CP Taxi Tây Đô khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 20-3-2026 của UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay Công CP ty Taxi Tây Đô vẫn chưa thực hiện hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định để triển khai thi công xây dựng.

Theo Kế hoạch số 117/KH-UBND, chợ La Cả thuộc danh mục cải

tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2026-2030, với tiến độ dự kiến chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào hoạt động năm 2028. Vì vậy, việc dự án tiếp tục chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm tiến độ thành phố đã xác định.

Từ khi được giao quản lý, kinh doanh, khai thác đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp chợ La Cả chưa được triển khai thi công xây dựng; hiện trạng chợ cơ bản vẫn là các công trình, lều lán tạm, cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và văn minh thương mại.

Công tác quản lý, khai thác chợ còn một số tồn tại như: Nội quy chợ và phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; việc quản lý các hộ kinh doanh chưa được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, khu vực xung quanh chợ thường xuyên phát sinh tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông (là điểm đen về ùn tắc giao thông và các khung giờ cao điểm trong khu vực).

Theo UBND phường Dương Nội, tình trạng trên kéo dài trong nhiều năm, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ kinh doanh và đời sống của nhân dân trong khu vực, khiến nhân dân và cử tri tại phường bức xúc, liên tục có kiến nghị có phương án giải quyết dứt điểm đối với chợ La Cả. Ngoài ra, việc chậm triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ La Cả còn làm giảm hiệu quả sử dụng đất, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, văn minh thương mại của hệ thống chợ theo Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội.