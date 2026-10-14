Phượng Dực: Đổi cách làm, nâng chất nông thôn mới

Tiếp sức làng nghề mở rộng thị trường

Tại cơ sở bánh kẹo Chiến Tấn ở thôn Thanh Hoàng, những chiếc kẹo lạc, kẹo dồi vẫn được sản xuất chủ yếu bằng phương pháp thủ công, nhưng cách bán hàng đã có nhiều thay đổi. Chị Vương Thị Hồng Gấm, đại diện cơ sở, cho biết bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống, cơ sở đã tham gia thương mại điện tử, xây dựng kênh TikTok với hơn 7.000 người theo dõi và bước đầu có đơn hàng từ nền tảng này.

Theo chị Gấm, các chương trình tập huấn, livestream bán hàng, trưng bày và kết nối tiêu thụ sản phẩm do địa phương tổ chức đã giúp cơ sở có thêm cơ hội quảng bá, tiếp cận khách hàng. Với những hộ sản xuất vốn quen cách làm, cách bán truyền thống, việc ứng dụng công nghệ đang mở thêm hướng tiêu thụ sản phẩm mà vẫn giữ được nét riêng của nghề.

Nghề sản xuất hương truyền thống tại thôn Thượng, xã Phượng Dực. (Ảnh: phuongduc.hanoi.gov.vn)

Câu chuyện của Chiến Tấn cũng cho thấy sự chuyển mình của các cơ sở sản xuất truyền thống tại Phượng Dực, địa phương hiện có 18 làng nghề và 32 nghệ nhân được công nhận. Những nghề như nặn tò he Xuân La, đan cỏ tế Phú Túc, mây tre đan Lưu Thượng vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, gặp khó trong quảng bá thương hiệu và tìm kiếm thị trường.

Để hỗ trợ người sản xuất, địa phương từng bước đưa hoạt động chuyển đổi số đến gần hơn với các hộ kinh doanh. Từ tháng 10/2025, khu livestream cộng đồng tại trụ sở xã Phú Túc cũ được đưa vào hoạt động với ba phòng phát trực tiếp, phục vụ miễn phí các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đủ điều kiện. Không chỉ có địa điểm, thiết bị, người dân còn được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm, xây dựng nội dung và bán hàng trên các nền tảng số.

Theo báo cáo của UBND xã Phượng Dực, trong 9 tháng đầu năm 2026, xã tổ chức 16 lớp tập huấn với 1.600 lượt tham gia, hỗ trợ 200 hộ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Hơn 100 buổi livestream được tổ chức; đến ngày 18/9, địa phương đã hỗ trợ 765 nhà bán hàng mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Doanh thu thương mại điện tử toàn xã trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 745 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu ít nhất 1.000 tỷ đồng trong cả năm. Dù không chỉ đến từ sản phẩm làng nghề, con số này cho thấy hoạt động kinh doanh trên môi trường số đang có thêm chỗ đứng trong đời sống kinh tế địa phương.

Nghề đan cỏ tế Phú Túc (Ảnh: phuongduc.hanoi.gov.vn)

Cùng thời gian, tổng giá trị sản phẩm của Phượng Dực đạt hơn 7.231 tỷ đồng, tăng 10,39% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng chiếm 59,88%, thương mại - dịch vụ chiếm 31,49%, còn nông nghiệp chiếm 8,61%.

Dẫu vậy, đưa sản phẩm lên mạng mới chỉ là bước đầu. Khi tiếp cận thị trường rộng hơn, các cơ sở phải chú trọng hơn đến chất lượng, thương hiệu, khả năng đáp ứng đơn hàng và giữ uy tín với khách hàng. Trong khi đó, quy mô sản xuất nhỏ, năng lực ứng dụng công nghệ chưa đồng đều và sự liên kết còn hạn chế vẫn là những trở ngại cần tháo gỡ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực, nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, mà quan trọng hơn là giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cơ sở làng nghề ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân”.

Khi người dân cùng mở đường phát triển

Tại xóm Đồng Soi 2, thôn Tư Sản, tuyến đường dài 138m từng nhỏ hẹp, xuống cấp, thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Hưởng ứng chủ trương cải tạo, 6 hộ dân dọc tuyến đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, công trình phụ. Sau hơn một tháng thi công, con đường được trải nhựa, mở rộng lên 3,5m, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

Tháng 7/2025, Đảng ủy xã Phượng Dực ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang ao hồ giai đoạn 2025–2026, định hướng đến năm 2030. Đến tháng 11/2025, hơn 40 tuyến ngõ, xóm trên địa bàn được người dân đồng thuận đăng ký cải tạo, mở rộng; nhiều tuyến đường trước đây rộng 2–3m được mở lên 3,5–4m.

Cùng với phong trào hiến đất mở đường, địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông. Tháng 5/2026, xã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sau làng thôn Viên Hoàng, dài hơn 592m, tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỷ đồng.

Phượng Dực đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ làng nghề mở rộng thị trường. (Ảnh: phuongduc.hanoi.gov.vn)

Với một địa phương có nhiều cơ sở sản xuất, làng nghề như Phượng Dực, đường giao thông thuận tiện không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn giúp vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa, kết nối sản xuất với thị trường. Nếu chuyển đổi số mở thêm cơ hội tìm kiếm khách hàng thì hạ tầng được cải thiện góp phần tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn. Hai hướng đi khác nhau nhưng cùng hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng đời sống ở nông thôn.

Hướng tới mục tiêu xây dựng NTM hiện đại vào năm 2030, Phượng Dực đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế gắn với hoàn thiện hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Để đạt mục tiêu đó, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, việc phát huy lợi thế làng nghề, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

Xây dựng NTM ở Phượng Dực đang được thể hiện qua những thay đổi cụ thể: người làm nghề có thêm cách tiếp cận thị trường, đường làng được mở rộng từ sự đồng thuận của cộng đồng. Khi những chuyển biến ấy thực sự góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và được người dân chủ động duy trì, đó cũng là nền tảng để địa phương tiến tới mục tiêu NTM hiện đại.

"Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội"