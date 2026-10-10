Phường Đồng Văn khai mạc Phiên chợ OCOP đặc sản vùng miền năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Phiên chợ.

Tham dự có đồng chí Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố và đại diện các doanh nghiệp, HTX cùng đông đảo nhân dân.

Đồng chí Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Phiên chợ được tổ chức từ ngày 9/10 - 14/10/2026 với quy mô hơn 60 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất của phường Đồng Văn và ở các tỉnh trong khu vực. Ban Tổ chức đã chia 6 khu vực trưng bày theo các nhóm hàng, dịch vụ như: sản phẩm OCOP nông sản đặc sản địa phương; ẩm thực; hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm chế biến; hàng tiểu thủ công mỹ nghệ, may mặc, quà tặng, hoa, cây cảnh; công nghệ, thiết bị, vật tư nông nghiệp...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Xanh, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Phiên chợ sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trong việc định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá thương hiệu sản phẩm. Qua đó, tìm được đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế, hàng hóa tham gia Phiên chợ phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị quản lý vận hành, Công an phường và các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm trật tự giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại Phiên chợ.

Trong suốt trong thời gian diễn ra Phiên chợ, Ban Tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp, HTX triển khai nhiều hoạt động như: giao lưu, trao đổi và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tổ chức biểu diễn ca múa nhạc nhằm thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, mua sắm hàng hóa.