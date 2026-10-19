Phường Đồng Thuận ra mắt mô hình điểm 'Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an'

Ra mắt Ban Chủ nhiệm mô hình điểm “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại phường Đồng Thuận - Ảnh: K.H

Tại buổi lễ, Hội LHPN phường Đồng Thuận công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt Ban Chủ nhiệm và triển khai quy chế hoạt động. Mô hình được triển khai với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần hình thành khu dân cư văn minh, an toàn.

Trong đó, tiêu chí “5 không”, gồm: Không nghèo, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học và không lãng phí; “3 sạch”, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “3 an”, gồm: An toàn, an tâm và an sinh. Hội vận động mỗi gia đình đăng ký thực hiện các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế, mỗi chi hội xây dựng ít nhất một việc làm thiết thực gắn với mô hình.

Trao tặng thùng rác cho các gia đình tham gia mô hình - Ảnh: K.H

Dịp này, Hội LHPN phường Đồng Thuận đã trao hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ; tặng quà cho 5 gia đình tham gia mô hình và 15 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, hội viên phụ nữ còn được trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản thông qua hoạt động truyền thông do Trạm Y tế phường thực hiện.