Phường Đồng Sơn triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng quý IV/2026

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: B.N

Quý III/2026, Đảng ủy phường Đồng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, ổn định hoạt động của hệ thống chính trị. Phường hoàn thành sắp xếp 36 tổ dân phố (TDP) thành 11 TDP mới; kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc.

Trong 8 tháng năm 2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp 30 đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 102 quần chúng ưu tú. Công tác chuyển đổi số trong xây dựng Đảng được đẩy mạnh với 2.380/2.408 hồ sơ đảng viên được chỉnh lý, đạt 98,8%; gần 1.400 hồ sơ được quét số hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: B.N

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt hơn 216,3 tỉ đồng, bằng 90% dự toán tỉnh giao. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được tăng cường, gắn với phương châm gần dân, sát cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua nghị quyết của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường Đồng Sơn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: B.N

Trong quý IV/2026, Đảng ủy phường Đồng Sơn sẽ tập trung củng cố tổ chức đảng sau sắp xếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng; chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền.

Đảng ủy phường cũng sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân.