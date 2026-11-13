Phường Đông Sơn ra mắt mô hình “AI - hành chính tổ dân phố”

Đại biểu và Nhân dân dự lễ ra mắt mô hình.

Điểm nhấn của mô hình là Kiosk VNMAP AI ONE - thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tương tác bằng giọng nói tự nhiên, nhận diện nhu cầu và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính theo từng bước.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai trương mô hình “AI - hành chính tổ dân phố” tại lễ ra mắt.

Đặc biệt, thông qua công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) kết hợp AI, thiết bị có thể đọc, bóc tách thông tin từ căn cước công dân và các giấy tờ liên quan, hỗ trợ điền dữ liệu vào biểu mẫu điện tử.

Người dân cũng có thể quét, gửi tài liệu bằng điện thoại thông qua mã QR hiển thị trên màn hình. Hệ thống còn hỗ trợ nhận diện, gợi ý cập nhật địa chỉ hành chính mới đối với giấy tờ vẫn ghi tên đơn vị hành chính cũ sau sáp nhập.

Đối với những thủ tục phức tạp hoặc phát sinh vướng mắc, người dân có thể kết nối trực tuyến với cán bộ chuyên môn để được hướng dẫn, hỗ trợ từ xa.

Các đại biểu tìm hiểu tính năng của Kiosk VNMAP AI ONE tại lễ ra mắt mô hình.

Người dân trải nghiệm các tính năng của Kiosk VNMAP AI ONE.

Tại buổi ra mắt, cán bộ và nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương - đơn vị cung cấp Kiosk VNMAP AI ONE đã trực tiếp hướng dẫn người dân trải nghiệm các tính năng, từ tương tác với trợ lý AI đến thực hiện các thao tác hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Lãnh đạo phường Đông Sơn bàn giao Kiosk VNMAP AI ONE cho 6 tổ dân phố.

Theo kế hoạch, mô hình được triển khai tại 6 tổ dân phố gồm: Đông Ninh, Đông Thành, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh và Đông Tân.

Đây là bước tiếp nối những kết quả chuyển đổi số của phường Đông Sơn, hướng tới đưa hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân; từng bước thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy xây dựng chính quyền số ngay từ cơ sở.