Phường Đồng Sơn hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 2 tháng so với cam kết

Dự án Đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1 với nhánh Đông đường Hồ Chí Minh (gọi tắt là dự án) do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP. Đồng Hới (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đồng Hới) thực hiện nhiệm vụ tư vấn GPMB. Dự án có tổng chiều dài khoảng 2,9km.

Hộ dân cuối cùng thuộc diện đền bù, giải phóng mặt bằng đã tự nguyện di dời tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án - Ảnh: B.T

Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn Bùi Xuân Thường cho biết, dự án đi qua địa bàn phường Bắc Nghĩa cũ (nay là phường Đồng Sơn) với chiều dài khoảng 2km. Diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 15.624m² với 59 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Đồng Sơn mới đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB đối với dự án. Nhờ đó, nhiều "điểm nghẽn", "nút thắt" trong GPMB tồn tại qua rất nhiều năm tại địa bàn phường Bắc Nghĩa cũ đã được tháo gỡ. Đến nay “điểm nghẽn” cuối cùng thuộc về một hộ gia đình đã được tháo gỡ và bàn giao mặt bằng trước thời hạn cam kết của phường đối với tỉnh 2 tháng.

Đơn vi thi công tiếp nhận mặt bằng sạch và đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng - Ảnh: B.T

Với việc “điểm nghẽn” cuối cùng đã được tháo gỡ, công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB đối với dự án đã hoàn thành 100%. Mặt bằng sạch cuối cùng đã được bàn giao cho nhà thầu tổ chức thi công sẽ góp phần giúp dự án hoàn thành đúng kế hoạch.