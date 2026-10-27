Phường Đông Ninh Hòa vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng

Chiều 27-10, UBND phường Đông Ninh Hòa tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Cảng Hòn Khói (ĐT.651D và đoạn ĐT.652B).

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đã nêu rõ từng trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất đã thu hồi, xây dựng vật kiến trúc trên đất thuộc phạm vi thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, UBND phường cùng các cơ quan liên quan tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của dự án, vận động các hộ dân chấp hành quy định và tự giác bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công. Qua trao đổi, tuyên truyền, vận động, các hộ dân thống nhất chấp hành, không có ý kiến, kiến nghị và đồng ý phối hợp bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Lãnh đạo UBND phường đề nghị các hộ dân nghiêm túc chấp hành quy định, sớm bàn giao mặt bằng, không phát sinh hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hoặc xây dựng vật kiến trúc trái phép trên phần đất đã thu hồi. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, theo dõi, hướng dẫn và bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công dự án đúng tiến độ.