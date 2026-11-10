Chiều 10-11, tại Tổ dân phố Ninh Thủy 3, phường Đông Ninh Hòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2026; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Các đại biểu cũng nghe tham luận của Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố Ninh Thủy 3 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vai trò của hội viên cựu chiến binh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ dân phố Ninh Thủy 3 có 886 hộ với 3.240 nhân khẩu, được chia thành 3 cụm dân cư với 10 tổ. Trong năm 2026, công tác xây dựng Đảng và xây dựng khu dân cư đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao. Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố phối hợp với các đoàn thể duy trì, nhân rộng mô hình “Gia đình hạnh phúc”. Qua bình xét cuối năm, có 873/886 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,5%.

Bên cạnh đó, công tác vận động, chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm thực hiện. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Người dân tham gia đóng góp các quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người cao tuổi với tổng số tiền hơn 15,6 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo hơn 7,8 triệu đồng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được người dân hưởng ứng tích cực.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tổ dân phố, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa tặng 2 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.