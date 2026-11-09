Phường Đông Ninh Hòa tổ chức họp dân để triển khai Dự án Khu Công nghiệp Ninh Diêm 3

Chiều 9-11, phường Đông Ninh Hòa tổ chức họp các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng để phổ biến chủ trương, triển khai công tác thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Ninh Diêm 3 (Dự án Khu Công nghiệp Ninh Diêm 3). Tham dự có lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa, đại diện Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Ninh Hòa và Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Ninh Long.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện UBND phường Đông Ninh Hòa thông tin về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của dự án đối với định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn. Theo đó, Dự án Khu Công nghiệp Ninh Diêm 3 do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Ninh Long làm chủ đầu tư, có diện tích gần 290ha, thời hạn hoạt động 50 năm, kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa (246,12ha) và xã Bắc Ninh Hòa (42,7ha), với tổng vốn đầu tư khoảng 3.016 tỷ đồng.

Khi tiến hành, dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp và cho các nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND phường trao đổi với người dân các thông tin liên quan đến dự án.

Dự án Khu Công nghiệp Ninh Diêm 3 được định hướng xây dựng khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp sạch, có công nghệ kỹ thuật cao, giá trị gia tăng cao; sản xuất thiết bị điện, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất mô tô, xe máy, ô tô và xe có động cơ khác…

Đại diện chủ đầu tư trình bày về mục tiêu của dự án.

Tại cuộc họp, đại diện Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Ninh Hòa thông báo các cơ sở pháp lý của dự án. Đồng thời, phổ biến các quy định của pháp luật về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các quy định về đơn giá bồi thường đối với đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

Người dân ý kiến các vấn đề liên quan đến thu hồi đất.

Các hộ dân trong khu vực dự án đa phần đều đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hộ cũng nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, người dân đề nghị khi thực hiện dự án, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài thời gian thực hiện; Nhà nước và chủ đầu tư cần tạo điều kiện tốt nhất cho người có đất bị thu hồi.

Đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan ghi nhận các ý kiến của người dân để xem xét, giải quyết theo quy định. Trong thời gian tới, địa phương sẽ chuẩn bị khu vực tái định cư thuận lợi cho người dân, giải quyết các vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất. UBND phường cam kết thực hiện đúng trách nhiệm để bảo đảm quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật.

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