Phường Đông Ninh Hòa thăm các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 12-10, UBND phường Đông Ninh Hòa tổ chức đoàn đến thăm, động viên và tặng quà các doanh nghiệp trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam; Công ty TNHH Điện lực Vân Phong; Công ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service; Công ty TNHH Liên doanh Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong; Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải - Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa thăm, tặng quà chúc mừng Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo UBND phường đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, ghi nhận, tri ân sự đồng hành, phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền trong công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa thăm, tặng quà chúc mừng Công ty TNHH Điện lực Vân Phong.

Lãnh đạo UBND phường mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, cùng phát triển.