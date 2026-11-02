Sáng 2-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa tổ chức lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị tháng 11 và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Lãnh đạo, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phường Đông Ninh Hòa tham dự lễ chào cờ.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026). Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy vai trò của MTTQ trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Cũng tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa triển khai kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Đông Ninh Hòa năm 2026, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến ngày 18-11.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tích cực hưởng ứng, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 56 triệu đồng. Đợt vận động tiếp tục được triển khai đến hết ngày 18-11.

THỦY NHƯ