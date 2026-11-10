Phường Đông Ninh Hòa: Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phường Đông Ninh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền địa phương. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, vì dân.

Nhiều mô hình thiết thực

Thời gian qua, phường Đông Ninh Hòa chú trọng rà soát quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Một trong những cách làm hiệu quả của địa phương là triển khai các mô hình hỗ trợ người dân ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Từ tháng 6-2026, mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn” được duy trì vào thứ Sáu hằng tuần. Theo đó, người dân, tổ chức khi thực hiện một số TTHC đủ điều kiện như: Chứng thực, đăng ký khai tử, kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục hộ tịch, các thủ tục liên quan đến hộ kinh doanh... được cán bộ chuyên môn kiểm tra, xử lý và trả kết quả ngay trong ngày. Chị Nguyễn Thúy Quỳnh Uyên (Tổ dân phố Ninh Thủy 1) vừa được cấp giấy chứng nhận kết hôn chia sẻ: “Khi đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi nghĩ sẽ phải chờ vài tuần mới nhận được kết quả. Tuy nhiên, khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường vào ngày thứ Sáu, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được kiểm tra và giải quyết nhanh chóng. Tôi rất hài lòng vì thủ tục được thực hiện thuận tiện, tiết kiệm thời gian”.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Ninh Hòa hướng dẫn người dân lấy số thứ tự.

Từ tháng 8, phường Đông Ninh Hòa triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”. Theo đó, vào sáng thứ Bảy hằng tuần, cán bộ, công chức và Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trên môi trường điện tử. Đặc biệt, mô hình chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công.

Không chỉ chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, phường còn quan tâm đến những tiện ích nhỏ trong quá trình người dân đến liên hệ công việc. Mô hình “Quầy người dân tự phục vụ” được bố trí tại khu vực chờ của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường với bánh, kẹo, trái cây và nước uống miễn phí. Cùng với đó, mô hình “0 đồng trong giải quyết TTHC” mang đến nhiều tiện ích thiết thực khi hỗ trợ miễn phí người dân in ấn, photocopy, quét tài liệu, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Phường còn mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số thông qua việc bố trí các điểm phát wifi miễn phí tại tổ dân phố, chợ truyền thống và một số địa điểm công cộng. Qua đó, người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong truy cập Internet, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và cập nhật các chủ trương, chính sách mới.

Đưa dịch vụ công đến gần dân

Song song với việc đổi mới hoạt động, phường Đông Ninh Hòa còn chú trọng đưa các tiện ích số đến tận khu dân cư, giúp người dân từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc và đời sống hằng ngày. Hiện nay, phường có hơn 10 Tổ công nghệ số cộng đồng. Các Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên và cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố và các hoạt động cộng đồng. Nội dung hướng dẫn tập trung vào việc sử dụng ứng dụng VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số. Các hoạt động này gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần phổ cập kiến thức, kỹ năng số, giúp người dân chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích công nghệ.

Từ đầu năm đến ngày 30-10, phường Đông Ninh Hòa đã tiếp nhận 6.761 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,8%. Trong đó, có 6.739 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt 99,6%; 100% hồ sơ có kết quả giải quyết được cung cấp dưới dạng điện tử; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 97,4%.

Theo ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc, trung tâm được trang bị 2 máy kiosk lấy số thứ tự tự động và 3 máy tính phục vụ tra cứu thông tin. Các thiết bị giúp người dân chủ động hơn trong quá trình thực hiện TTHC, đồng thời hỗ trợ tra cứu, tìm hiểu quy trình và thông tin cần thiết trước khi nộp hồ sơ.

Ông Lê Minh Tâm - Chủ tịch UBND phường Đông Ninh Hòa cho biết, địa phương xác định cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà quan trọng hơn là phải tạo sự thuận tiện, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, phường tập trung triển khai các mô hình hỗ trợ thiết thực, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hành chính. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình đã triển khai, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC, hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.