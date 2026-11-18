Sáng 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng; tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế.

Trong 10 tháng năm 2026, phường đã phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với 9 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà. Các hoạt động thăm hỏi được triển khai thường xuyên với hàng ngàn suất quà được trao cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bên cạnh đó, địa phương duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, phong trào gắn liền với đời sống khu dân cư như: “Khu dân cư tự quản”, "Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”; tích cực tham gia bảo vệ môi trường biển, giúp nhau phát triển kinh tế.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa khen thưởng 20 hộ gia đình tiêu biểu, có những đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết tại địa phương; trao 20 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.