Phường Đông Ninh Hòa họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20-10, Thường trực Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng nữ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thường trực Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ninh Hòa tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, công chức, người lao động.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy phường gửi lời chúc mừng đến nữ cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời biểu dương những nỗ lực, đóng góp của chị em trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và hoạt động Mặt trận tại địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy phường mong muốn các nữ cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, cơ quan đoàn kết, vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của địa phương.