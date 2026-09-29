Phường Đông Ngạc phổ biến quy định mới về pháp luật lao động và công đoàn

Hội nghị do Bảo hiểm xã hội (XHXH) cơ sở Tây Hồ, Công an phường Đông Ngạc, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và Công đoàn phường Đông Ngạc phối hợp tổ chức, với sự tham dự của các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn phường phát biểu tại hội nghị. Ảnh. Thúy Hồng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn phường Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, BHXH, BHYT, BHTN là những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động, đồng thời góp phần tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 8 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn phường; đồng thời phổ biến những quy định liên quan trực tiếp đến đối tượng tham gia, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng, trách nhiệm của người sử dụng lao động và quyền lợi của người lao động.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định mới về lao động, tiền lương, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; những điểm mới của Luật Công đoàn số 50/2024/QH15 và Nghị định số 105/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tài chính công đoàn. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong thực hiện nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn, bảo đảm điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Hồng

Một nội dung được nhấn mạnh là phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; giám sát việc thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Qua hội nghị, tăng cường sự phối hợp giữa BHXH cơ sở Tây Hồ, Công đoàn phường và các cơ quan chức năng trong rà soát, khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đầy đủ quy định pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải đáp, hướng dẫn theo lĩnh vực phụ trách, qua đó giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Thông qua hoạt động, phường Đông Ngạc hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN và pháp luật lao động, công đoàn đi vào thực chất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.