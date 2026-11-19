Năm 2026, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn rộng, dân số đông nhưng phường Đông Ngạc vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Trần Quang trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Ảnh: Hồng Nhung

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp 54 tổ dân phố thành 23 tổ dân phố, phường tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, xây dựng quy ước và củng cố hoạt động tự quản tại khu dân cư. Năm 2026, toàn phường có 23.902/24.081 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,26%; 23/23 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tiêu biểu là hội diễn văn nghệ quần chúng “Đông Ngạc - Khúc ca tự hào”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình và hội thi vẽ tranh “Di sản văn hóa quê hương Đông Ngạc”. Phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” được triển khai tại 23 tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học; toàn phường trồng được 1.550 cây xanh. Hội Liên hiệp phụ nữ phường duy trì hoạt động “Ngày cuối tuần xanh”, thu hút trên 3.000 lượt hội viên tham gia; Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình “Đổi rác tái chế lấy cây xanh” và các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”.

UBND phường Đông Ngạc trao chứng nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026 cho đại diện các tổ dân phố. Ảnh: Hồng Nhung

Cùng với xây dựng đời sống văn hóa, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản được phường quan tâm. Đông Ngạc hiện có 20 di tích lịch sử - văn hóa, gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 8 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp thành phố và 9 di tích thuộc danh mục kiểm kê. Trong năm, phường đã kiện toàn Ban Quản lý di tích, hướng dẫn kiện toàn các tiểu ban quản lý di tích; phối hợp triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo chùa Chèm, chùa Sùng Quang và rà soát danh mục đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Nổi bật là lễ hội truyền thống đình Chèm năm 2026 được tổ chức từ ngày 28 đến 30-6, gắn với kỷ niệm 10 năm lễ hội được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các nghi lễ truyền thống, đặc biệt là nghi lễ rước nước trên sông Hồng và chương trình nghệ thuật “Linh thiêng đình Chèm - Nhị Hà hội tụ”, góp phần tôn vinh giá trị di sản, quảng bá hình ảnh quê hương Đông Ngạc.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải thể thao cho các đội đạt giải. Ảnh: Hồng Nhung

Công tác chuyển đổi số trong bảo tồn, quảng bá di sản cũng đạt kết quả tích cực. Năm 2026, phường hoàn thành số hóa 3 di tích gồm đình Chèm, đình Đông Ngạc và chùa Tư Khánh. Trong đó, dình Chèm được số hóa bằng công nghệ thực tế ảo VR360, tích hợp thuyết minh tiếng Việt, tiếng Anh và mã QR, tạo thuận lợi cho người dân, du khách tìm hiểu di sản. Phường tổ chức 4 chương trình livestream quảng bá di sản, văn hóa, du lịch, đạt khoảng 34.800 lượt tiếp cận.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2026 là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhân dân. Thời gian tới, phường tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tăng cường quản lý, bảo vệ và tu bổ di tích, gắn bảo tồn di sản với chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Hồng Nhung

Tại chương trình, UBND phường Đông Ngạc trao giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; trao chứng nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026 cho đại diện 23 tổ dân phố. Ban tổ chức cũng trao giải các môn bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Di sản văn hóa Việt Nam - Quê hương Đông Ngạc năm 2026”.