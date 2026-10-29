Phường Đông Kinh: Xây dựng đảng bộ mạnh từ gốc

Chi bộ khối 4, phường Đông Kinh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại di tích lịch sử đình Háng Pài, thôn Còn Pheo, xã Đồng Đăng (tháng 6/2026)

Tính đến hết tháng 9/2026, Đảng bộ phường Đông Kinh có 80 tổ chức đảng, trong đó có 16 đảng bộ, 64 chi bộ trực thuộc, với hơn 4.200 đảng viên.

Ông Phạm Công Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Kinh cho biết: Để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ trực thuộc, Đảng uỷ phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, thành lập các tổ công tác trực tiếp phụ trách từng chi bộ. Chúng tôi chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt. Cùng đó, hằng năm, Đảng ủy phường thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế.

Theo đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai các chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh kịp thời, với nhiều hình thức. Các chi bộ duy trì nền nếp việc sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Nội dung sinh hoạt chi bộ đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, vấn đề người dân quan tâm. Trong sinh hoạt, chi bộ tăng thời lượng cho đảng viên thảo luận, trao đổi, nêu vấn đề từ thực tiễn cơ quan, đơn vị, khu dân cư, đóng góp vào nghị quyết của chi bộ.

Bà Trương Minh Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận khối 5, phường Đông Kinh chia sẻ: Chi bộ hiện có 49 đảng viên. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy luôn chú trọng thảo luận, lựa chọn và chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với sinh hoạt định kỳ, từ đầu năm 2026 đến nay, chi bộ đã tổ chức 5 kỳ sinh hoạt chuyên đề với nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp. Dự kiến ngày đầu tháng 11 này, chi bộ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh và đoàn công tác đã làm việc với 4 chi bộ khối phố trên địa bàn phường. Qua đó thể hiện tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần dân và kịp thời nắm bắt, định hướng giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đông Kinh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã kiểm tra, giám sát 6 tổ chức đảng, 11 đảng viên; thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề; thành lập và hoàn thành 2 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên.

Các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức 22 cuộc giám sát. Toàn phường đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên bằng hình thức khiển trách, 4 đảng viên bằng hình thức khai trừ; ban hành 2 quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng... Qua kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cùng đó, Đảng bộ phường quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được thực hiện thông qua các phong trào thi đua tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp và các đoàn thể. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ đã kết nạp được 56 đảng viên mới, đạt gần 75% kế hoạch năm, góp phần bổ sung lực lượng trẻ, có trình độ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn phường ngày càng được nâng lên; các chi, đảng bộ trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.