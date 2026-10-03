Phường Đông Kinh tổ chức thành công cuộc thi “Phiên chợ Đông Kinh 4.0 - Kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương” năm 2026

Dự cuộc thi có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh; đại diện một số sở ngành tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Các đại biểu tham dự cuộc thi

Tham gia cuộc thi có 16 đội đến từ các trường THCS trên địa bàn phường. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa sản phẩm truyền thông số và thi trực tiếp với 2 phần thi gồm: thi thiết kế, dựng video, poster và thi trưng bày và giới thiệu sản phẩm.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh tặng hoa cho các đội thi

Các đội thi sắp xếp sản phẩm tại gian trưng bày

Đối với phần thi trưng bày gian hàng và giới thiệu sản phẩm, mỗi đội được bố trígian hàng để giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương đã được Ban Tổ chức phân công. Các đội chủ động trang trí, sắp xếp gian hàng thuyết trình lồng ghép những câu chuyện, nét đặc trưng của địa phương, cơ sở sản xuất hoặc chủ thể OCOP nhằm tăng tính hấp dẫn và lan tỏa giá trị của sản phẩm.

Ban Tổ chức chấm điểm phần thi trưng bày và giới thiệu sản phẩm của đội thi đến từ Trường THCS Mai Pha

Đại diện các đội thi giới thiệu sản phẩm tới đại biểu tham quan gian hàng

Trải qua thời gian thi khẩn trương, nghiêm túc, cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, ứng dụng tốt mã QR, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh trao giải Nhất cho đội thi "Mai Pha kết tinh đất trời", Trường THCS Mai Pha

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích, giải Chuyên đề cho các đội thi. Trong đó, giải Nhất thuộc về đội thi "Mai Pha kết tinh đất trời" thuộc Trường THCS Mai Pha.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các đội thi

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Chuyên đề cho các đội thi

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi trải nghiệm thực tế, giúp học sinh tiếp cận, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, sáng tạo, hiệu quả; phát triển kỹ năng thuyết trình và tư duy đổi mới sáng tạo cho học sinh. Đồng thời, cuộc thi còn là dịp để các em học sinh hiểu biết thêm về các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương, qua đó, góp phần quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương trên địa bàn phường Đông Kinh nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.