Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh phát biểu khai mạc liên hoan

Liên hoan nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); 37 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa các cụm tham gia liên hoan

Tiết mục "Khúc quân hành xứ Lạng" của đội thi Cụm số 1

Tham gia liên hoan có 4 cụm liên chi hội nông dân, CCB trên địa bàn phường Đông Kinh với 12 tiết mục (mỗi cụm 3 tiết mục). Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; truyền thống cách mạng, hình ảnh người lính và những ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiết mục "Chúng tôi là người lính Bác Hồ" của đội thi Cụm số 2

Tiết mục "Đường Trường Sơn xe anh qua" của đội thi Cụm số 1

Tiết mục hát then "Ai lên xứ Lạng" của đội thi Cụm số 2

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu; nội dung, chủ đề phù hợp với kế hoạch đề ra, truyền tải thông điệp rõ ràng, giàu cảm xúc. Đặc biệt, các tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, âm nhạc dân tộc và nét đẹp đời sống cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải tập thể cho các đội, giải tiết mục và giải chuyên đề tại liên hoan

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể xuất sắc, các giải tiết mục, chuyên đề. Trong đó, giải Nhất thuộc về Cụm số 2 (Cụm số 2: liên chi hội nông dân, CCB các khối: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 phường Đông Kinh).

Đây là dịp để cán bộ, hội viên nông dân, CCB gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và tình yêu văn nghệ; góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.