Dự chương trình có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh cùng đông đảo người dân trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự chương trình khai mạc

Các đại biểu dự chương trình khai mạc

Trong chương trình, các đại biểu và người dân được theo dõi các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do Trung tâm Dịch vụ công ích phường và Công an tỉnh phối hợp dàn dựng, biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do người dân trên địa bàn phường biểu diễn

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân gắn với Ngày hội bánh Mai Pha năm 2026

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh nhấn mạnh: Sự kiện được tổ chức thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày di sản Văn hoá Việt Nam (24/11).

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân, trên địa bàn phường Đông Kinh sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao phong phú như: hội thi giã bánh giày, bánh ngải truyền thống; trải nghiệm trò chơi dân gian; giải bóng chuyền hơi nữ và giải Pickleball do UBND phường Đông Kinh phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức…

Thông qua chuỗi hoạt động này, phường Đông Kinh hướng tới tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo phường Đông Kinh tặng hoa cho đại diện các tập thể, đơn vị tham gia các hoạt động

Các đồng chí lãnh đạo phường Đông Kinh tặng hoa chúc mừng các cô giáo đại diện các trường học trên địa bàn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Điểm nhấn của các hoạt động lần này là hội thi giã bánh giày, bánh ngải truyền thống Mai Pha với sự góp mặt của 7 đội thi đến từ các khối phố có đông hộ dân làm bánh gồm: Mai Pha, khối 17 và khối Khòn Khuyên. Các sản phẩm sau khi Ban Giám khảo chấm điểm sẽ tiếp tục được trưng bày để phục vụ đại biểu và người dân tham quan, thưởng thức.

Các đại biểu và người dân tham quan, trải nghiệm hoạt động giã bánh ngải truyền thống

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan các gian hàng, thưởng thức sản phẩm bánh đặc trưng, trải nghiệm giã bánh cùng các đội thi, tìm hiểu không gian trưng bày tại 25 gian hàng, (gồm 22 gian trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm bánh, nông sản địa phương và 3 gian trưng bày sản phẩm, tài liệu chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11).

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày

Bên cạnh đó, tại không gian tổ chức các hoạt động, Công an tỉnh triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID; Công an phường Đông Kinh phối hợp tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các hoạt động diễn ra trong hai ngày (20 và 21/11).

Ban Giám khảo chấm điểm các đội tham gia Hội thi giã bánh giày, bánh ngải truyền thống Mai Pha năm 2026

Người dân tham gia thi đấu cờ tướng

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa, giới thiệu sản phẩm truyền thống, nông sản đặc trưng, kết nối sản xuất, kinh doanh với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn. Qua đó, thúc đẩy việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.