Phường Đông Kinh: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 02

Lãnh đạo phường Đông Kinh phát biểu tại hội nghị

Qua rà soát, khối Yên Sơn có 18 hộ có nhu cầu đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết 02. Tại hội nghị, các hộ được hướng dẫn quy trình, thủ tục lập hồ sơ và các điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca. Đại diện Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc cũng hướng dẫn về cách lựa chọn cây giống phù hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Được biết, sau hội nghị này, UBND phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các hộ đủ điều kiện và thực hiện các bước theo quy định để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân triển khai trồng, chăm sóc các loại cây.

Đại diện Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc hướng dẫn người dân cách lựa chọn cây giống và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca

Việc hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở giúp người dân nắm rõ chính sách, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, qua đó góp phần đưa chính sách của tỉnh đến gần hơn với người dân, từng bước phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Các hộ dân khối Yên Sơn tham dự hội nghị

Thời gian qua, phường Đông Kinh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách tại Nghị quyết 02. Theo đó, phường đã tổ chức 2 đợt rà soát nhu cầu của các hộ dân trên địa bàn. Qua đó, có 5 hộ đăng ký nhu cầu hỗ trợ kinh phí mua các loại cây giống, trong đó 1 hộ đã được chấp thuận trồng 0,7 ha cây mắc ca.