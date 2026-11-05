Phường Đông Kinh họp triển khai các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh trình bày dự thảo Chương trình tổng thể tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc phường Đông Kinh năm 2026

Theo kế hoạch, dự kiến, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Đông Kinh năm 2026 diễn ra từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11/2026. Trong khuôn khổ tuần văn hóa còn diễn ra nhiều hoạt động như liên hoan văn nghệ giữa các khối phố trên địa bàn phường; quảng bá văn hóa Đông Kinh trên nền tảng số; tuyên truyền, cổ động trực quan; phát động Nhân dân tổng vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc tại các tuyến phố, hộ gia đình...

Lãnh đạo Công an phường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Trong đó, hoạt động điểm nhấn là ngày hội bánh truyền thống Mai Pha diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại khối Khòn Khuyên, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Ngày hội dự kiến có các gian hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm bánh truyền thống, nông sản địa phương, sản phẩm OCOP và trưng bày chủ đề chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức hội thi giã bánh giầy, bánh ngải truyền thống; các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ; hoạt động hướng dẫn cài đặt, tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và các hoạt động mua bán nông sản, thực phẩm tại chợ Mai Pha...

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ công ích phường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Đông Kinh hướng tới tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, nhất là nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người dân địa phương; bảo tồn, phát huy và lan tỏa phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống cộng đồng.

Đây cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm truyền thống, nông sản, ẩm thực đặc trưng; kết nối hoạt động sản xuất, kinh doanh với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Mai Pha phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, quy mô tổ chức các hoạt động; số lượng, phương án bố trí gian hàng; công tác tuyên truyền, truyền thông; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; các tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc...

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh yêu cầu trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình tổng thể, chủ động phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Đông Kinh năm 2026, bảo đảm các hoạt động diễn ra thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.