Phường Đông Kinh: Hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, phường Đông Kinh còn 25 hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: Hoàn cảnh của các hộ nghèo không giống nhau. Có hộ khó khăn về nhà ở, có hộ thiếu phương tiện phục vụ sinh kế, cũng có hộ chủ yếu cần việc làm để có nguồn thu nhập ổn định. Vì vậy, phường xác định giảm nghèo không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất mà quan trọng là tạo điều kiện để người dân từng bước tự ổn định cuộc sống.

Đại diện Công ty TNHH Phát triển Đô thị Yên Sơn và lãnh đạo UBND phường Đông Kinh trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho hộ nghèo

Trên cơ sở đó, UBND phường yêu cầu các khối rà soát, nắm hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng của từng hộ nghèo để có phương án hỗ trợ phù hợp, trọng tâm. Một trong những hướng được phường chú trọng là kết nối người lao động thuộc hộ nghèo với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh, nhà hàng trên địa bàn và khu vực lân cận.

Ông Hà Văn Minh, khối Yên Sơn, phường Đông Kinh cho biết: Thời gian qua, UBND phường đã quan tâm kết nối, giới thiệu việc làm cho vợ chồng tôi. Bên cạnh đó, gia đình cũng được hỗ trợ kinh phí cải tạo, xây dựng công trình phụ, giúp các thành viên trong gia đình có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Hiện vợ chồng tôi đã có việc làm ổn định, tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, hiện nay gia đình tôi đã thoát nghèo.

Bên cạnh kết nối việc làm, phường Đông Kinh xác định hỗ trợ đúng nhu cầu trước mắt cũng là điều kiện để các hộ nghèo có thể ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên. Từ khi thực hiện mô hình chính quyền mới đến nay, phường đã kết nối, huy động trên 260 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo cải tạo nhà ở, xây dựng công trình phụ, mua sắm phương tiện phục vụ sinh kế; đồng thời hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, tiền điện và một số vật dụng thiết yếu.

Ông Võ Văn Cử, đại diện Công ty TNHH Phát triển Đô thị Yên Sơn (phường Đông Kinh) cho biết: Qua sự kết nối của UBND phường Đông Kinh, chúng tôi biết gia đình bà Phùng Thị Chéng thuộc diện hộ nghèo, đang sống trong căn nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Vì vậy, công ty quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí và trực tiếp thi công nhà mới cho gia đình. Tháng 8/2026, căn nhà hoàn thiện và được bàn giao đưa vào sử dụng với diện tích khoảng 50m² (gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp) tổng giá trị 65 triệu đồng. Chúng tôi mong rằng ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình bà Chéng ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Đến nay, trên địa bàn phường có 8 hộ viết đơn tự nguyện thoát nghèo. Toàn phường hiện còn 17 hộ nghèo, giảm 8 hộ so với thời điểm mới thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đây không chỉ là kết quả của các chính sách hỗ trợ mà còn cho thấy khi được tạo điều kiện phù hợp, người dân có thêm động lực và khả năng tự vươn lên, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các chính sách trợ giúp.

Bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết thêm: Thời gian tới, UBND phường tiếp tục rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ nghèo; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để giới thiệu việc làm; đồng thời quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và các điều kiện cần thiết để phát triển sinh kế. Trên cơ sở đó, phường hướng đến việc giúp các hộ có việc làm, có thu nhập ổn định, từng bước nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Với cách làm sát thực tế, hỗ trợ đúng nhu cầu, phường Đông Kinh đang triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, hướng đến mục tiêu giúp các hộ ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.