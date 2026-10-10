Phường Đông Kinh: Giao ban công tác phát triển nông nghiệp 9 tháng năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác phát triển nông nghiệp trên địa bàn phường được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng đạt 637 ha; công tác cung ứng giống, vật tư nông nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất; lĩnh vực chăn nuôi phát triển ổn định; công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện nghiêm túc, góp phần duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn...

Lãnh đạo UBND phường phát biểu tại hội nghị

Các chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp được cấp ủy, chính quyền, đơn vị liên quan của phường tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, phường Đông Kinh đã thẩm định, phê duyệt 1 hồ sơ đủ điều kiện tham gia trồng mắc ca với diện tích 0,7 ha theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Hộ dân đã triển khai trồng cây theo kế hoạch, hiện cây sinh trưởng phát triển tốt.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp trong những tháng cuối năm.

Đại diện khối Yên Thành phát biểu tại hội nghị

Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường Đông Kinh tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thẩm định các trường hợp đăng ký tham gia hỗ trợ theo Nghị quyết số 02; hướng dẫn người dân chăm sóc tốt diện tích cây trồng hiện có, tổ chức sản xuất phù hợp với thời vụ cuối năm; đẩy nhanh quy trình, thủ tục lập quy hoạch chi tiết dự án sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp giáo dục trải nghiệm và du lịch sinh thái...

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Phát triển nông nghiệp phường phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Phát triển nông nghiệp phường đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 4, ổn định sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 02; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, thời tiết, sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ cuối năm; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng.

Đồng chí nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân liên quan cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, trong đó, rà soát, lựa chọn cây trồng, sản phẩm có tiềm năng để phát triển theo hướng hàng hóa, khuyến khích liên kết trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.

UBND phường tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ; củng cố hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững trên địa bàn.