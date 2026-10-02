Phường Đông Kinh: Giao ban công tác giải phóng mặt bằng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Đại diện các khối phố tham dự hội nghị

Đại diện chủ đầu tư dự án khu liên hợp thể thao tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường Đông Kinh triển khai GPMB 46 dự án (bao gồm 8 dự án quan trọng của tỉnh) với tổng diện tích thu hồi hơn 497 ha, ảnh hưởng tới hơn 4.100 hộ gia đình, cá nhân và 50 tổ chức.

Quán triệt phương châm "Rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm", BCĐ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Kết quả, UBND phường đã bàn giao được 32,5 ha mặt bằng (tăng 10 ha so với tổng diện tích đạt được của cả năm 2025) của 419 trường hợp bị ảnh hưởng; thực hiện di chuyển các ngôi mộ ra khỏi phạm vi dự án.

Đánh giá chung, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ, tuy nhiên vẫn còn một số dự án chậm so với yêu cầu.

Đại diện nhà đầu tư dự án khu đô thị Green Garden phát biểu tại hội nghị

Đại diện Bí thư, Trưởng khối 17 phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các nhà đầu tư, khối phố đã kiến nghị nhiều giải pháp, kinh nghiệm để thúc đẩy tiến độ các dự án như: UBND phường và các đơn vị liên quan cần tập trung nhân lực xác minh, quy chủ nguồn gốc sử dụng đất; ưu tiên GPMB các vị trí để thi công khu tái định, xây dựng nhà ở xã hội, tạo sự lan tỏa của dự án kế hoạch năm 2026.

Các đại biểu kiến nghị UBND phường đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí quỹ đất nghĩa trang tại khu vực đô thị để di chuyển các ngôi mộ ra khỏi phạm vi dự án; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người bị thu hồi đất; quan tâm đến thực hiện chính sách hỗ trợ sinh kế cho các trường hợp bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp để ổn định đời sống...

Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ phường phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hội ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã khắc phục khó khăn để phối hợp thực hiện có kết quả công tác GPMB các dự án, mặc dù vậy, tiến độ thực hiện một số dự án vẫn chậm chưa đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả công tác GPMB trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: UBND phường, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh đã ban hành về tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án quan trọng của tỉnh; rà soát các hồ sơ thu hồi đất, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng dự án báo cáo BCĐ từng tuần theo phương châm "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm".

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, gắn với bảo đảm an ninh trật tự; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người bị thu hồi đất...