Phường Đông Kinh đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại buổi đối thoại

Các hộ dân tham gia buổi đối thoại

Theo báo cáo của UBND phường Đông Kinh, đến nay, phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 507 hộ gia đình, cá nhân, 4 tổ chức và 3 cộng đồng dân cư, với tổng diện tích 23,33 ha; thực hiện đo đạc, kiểm đếm đối với 455 hộ. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận, chưa phối hợp đo đạc, kiểm đếm và hoàn thiện hồ sơ.

Lãnh đạo Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực đô thị trình bày phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án

Tại buổi đối thoại, các hộ dân thuộc khối 15, 16 và 17 đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến thông tin dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá bồi thường đất và chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm đối với các hộ bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo phường Đông Kinh cùng các sở, ngành lắng nghe kiến nghị của người dân

Đại diện các hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Đại diện hộ dân kiến nghị tại buổi đối thoại

Trên cơ sở các ý kiến của người dân, đại diện cơ quan chuyên môn của phường và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị đã trực tiếp trao đổi, giải thích, làm rõ các nội dung liên quan theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh giải đáp thắc mắc kiến nghị của người dân

Phát biểu tại buổi đối thoại, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đông Kinh đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết các kiến nghị của người dân theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ bị thu hồi đất. Đồng thời, tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động các hộ dân còn vướng mắc đồng thuận, phối hợp thực hiện đo đạc, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo kế hoạch.