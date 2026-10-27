Phường Đông Kinh: Đối thoại tạo đồng thuận

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công Dự án đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài

Năm 2026, phường Đông Kinh triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) 46 dự án với tổng diện tích thu hồi hơn 497 ha, ảnh hưởng đến hơn 4.100 hộ gia đình, cá nhân và 50 tổ chức. Khối lượng công việc lớn, cùng yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Theo đó, UBND phường đã linh hoạt triển khai nhiều hình thức, từ tổ chức hội nghị đối thoại đến trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân. Cùng với đó, phường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị – xã hội trong nắm bắt tình hình, kịp thời tiếp nhận, phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, các kiến nghị được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và những vướng mắc của người dân từng bước được tháo gỡ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã tổ chức khoảng 100 cuộc đối thoại với người dân tại các khối phố có dự án. Qua đó, chính quyền kịp thời nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Bà Nông Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Trưởng khối 17 cho biết: Chúng tôi thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh những vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ; trao đổi, giải đáp những nội dung người dân còn băn khoăn. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định, chính sách và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Kết quả từ khi triển khai thực hiện các dự án đến nay, UBND phường Đông Kinh đã vận động người dân bàn giao hơn 166 ha đất để thi công. UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan đo đạc kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ về đất đối với trên 1.000 trường hợp.

Bên cạnh công tác GPMB, phường Đông Kinh còn tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, hộ kinh doanh nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại địa phương. Điển hình, để đưa chợ Mai Pha vào hoạt động, UBND phường đã tổ chức 5 cuộc đối thoại với khoảng 100 tiểu thương, hộ kinh doanh nhằm tuyên truyền, vận động các hộ hoàn thiện thủ tục, đưa hàng hóa vào kinh doanh tại chợ, góp phần từng bước ổn định hoạt động mua bán. Cùng với đó, phường quan tâm tiếp nhận, giải đáp ý kiến, kiến nghị của người dân về các vấn đề dân sinh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở.

Chị Đàm Thị Thanh, tiểu thương kinh doanh rau, củ tại chợ Mai Pha chia sẻ: Trước đây, tôi bán hàng dọc đường, khách dừng, đỗ xe mua hàng gây ảnh hưởng đến giao thông. Sau khi được chính quyền phường tuyên truyền, vận động, tôi đã chuyển vào chợ Mai Pha kinh doanh, buôn bán. Từ khi chuyển vào chợ, tôi có địa điểm buôn bán ổn định, khách đến mua hàng cũng thuận tiện, an toàn hơn.

Bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: Đối thoại giúp chính quyền kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để có hướng giải quyết phù hợp. Thời gian tới, phường tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức đối thoại, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thực tiễn tại phường Đông Kinh cho thấy, việc đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của người dân góp phần quan trọng tạo đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Đây là cơ sở để phường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.