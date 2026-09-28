Phường Đông Kinh công bố quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh đã công bố Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND phường về việc tiếp nhận ông Nguyễn Minh Hoàn, giáo viên Trường THCS Mai Pha vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh kể từ ngày 25/9/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh công bố quyết định bổ nhiệm

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đông Kinh trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí tân Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh đề nghị đồng chí Nguyễn Minh Hoàn tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt công việc, cùng tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Đồng chí tân Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo phường và khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.