Phường Đông Kinh công bố quyết định về công tác cán bộ
Sáng 28/9, UBND phường Đông Kinh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh đã công bố Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND phường về việc tiếp nhận ông Nguyễn Minh Hoàn, giáo viên Trường THCS Mai Pha vào làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Kinh kể từ ngày 25/9/2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh đề nghị đồng chí Nguyễn Minh Hoàn tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt công việc, cùng tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo phường và khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phuong-dong-kinh-cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-5105492.html