Phường Đồng Hới: Xây dựng mô hình '5 đồng hành' trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

Đại diện chính quyền, ngân hàng, doanh nghiệp, công an, gia đình và người tái hòa nhập cộng đồng tham dự ra mắt mô hình “5 đồng hành” - Ảnh: P. V

Theo số liệu của Công an phường Đồng Hới, đến tháng 9/2026, trên địa bàn phường có 45 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng, gồm 40 người chấp hành xong án phạt tù và 5 người được đặc xá. Hiện cả 45 người đều là lao động tự do, nên nhu cầu về việc làm ổn định, học nghề và vốn sản xuất là rất lớn. Ngoài ra, gần một nửa số người từng liên quan đến các hành vi về ma túy, vì vậy, ngoài việc làm cần quan tâm phòng ngừa tái nghiện, tái phạm. ​

Mô hình “5 đồng hành” trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, gồm: Chính quyền, ngân hàng, doanh nghiệp, công an, gia đình; có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc tái hòa nhập cộng đồng; tiếp nhận, phân công tổ chức, cá nhân giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; hỗ trợ các thủ tục pháp lý, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; xác nhận các thủ tục vay vốn đối với người tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu; vận động cơ quan, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tránh kỳ thị, phân biệt đối xử. ​

Việc xây dựng mô hình “5 đồng hành” trong công tác tái hòa nhập cộng đồng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị cho quần chúng nhân dân nói chung và người chấp hành án phạt tù trở về địa phương nói riêng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.